Das Kraut der frühen Jahre

Martin Huch Zum Trio geschrumpft, aber unverdrossen: Fargo (2021)

Peter Knorn ist seit fast 50 Jahren im Geschäft. Zunächst als Bassist von Fargo und Victory, später als Labelbetreiber, Manager von Michael Schenker und UFO und jetzt abermals als Bassist von Fargo. In »Fargo-Peterchens Mondfahrt« lässt er einmal mehr die siebziger Jahre wiederauferstehen, seine Anfangstage bei Fargo, vor allem die Krautrockszene in Hannover. Ich treffe Knorn im Steamhammer-Hauptquartier in der niedersächsischen Hauptstadt, und der Veteran berichtet zunächst von den Schwierigkeiten des analogen Musikmachens in einem Rock-’n’-Roll-Enwicklungsland.

»Wenn du heute als Band in einen Klub gehst, steht eine P. A. da und auch Licht. Das gab es in keinem einzigen Klub damals. Das mussten die Bands, ob das Black Sabbath waren oder sonstwer, alles selbst mitbringen. Und weißt du, was damals allein ein Mischpult gekostet hat? Ein Vermögen. Und dann die Boxen, Bassbox, Mitteltöner, Hochtöner, Endstufen, dann brauchst du eine Lichtanlage. Und dann noch einen Lkw, um das Zeug zu transportieren. Wenn du nicht gerade einen Bankdirektor zum Vater hattest, konntest du dir das gar nicht leisten.«

Der Vorteil von Fargo war ihr Standort – Hannover, Stammsitz von Eloy, Jane und den Scorpions. Die Stadt besaß einen guten Klang in der Krautrockszene. »Ich kannte alle drei Bands. Die waren uns wohlgesinnt und haben uns oft ins Vorprogramm geholt. Manchmal war es auch eine Zweckheirat, da hat man sich einfach den Lkw geteilt. Beispielsweise haben wir mal mit Jane im Hamburger »Grünspan« gespielt, oder der Bassist der Scorpions hat angerufen, um uns für einen Auftritt als Vorgruppe in Forchheim unten in Bayern zu buchen. Das ergab sich einfach so.«

Fargo werden schließlich republikweit bekannt durch einen Bravo-Artikel, der sie als die neue Live-Sensation mit einem saltoschlagenden Bassisten vorstellt. Knorn ächzt, als spüre er gerade seine alten Knochen. »Es war immer schon mein Anliegen, dass was auf der Bühne passieren muss. Ich bin rumgelaufen wie ein Marathonläufer, bin auf die P.-A.-Boxen gestiegen, hab immer dafür gesorgt, dass irgendwas los ist. Der Purzelbaum kam immer wieder zur Sprache, bei jedem Interview, bei jedem neuen Album, und so ist er bis heute haftengeblieben.« Abgeguckt hatte er sich das bei Jimi Hendrix, der in Monterey seine Gitarre mit Feuerzeugbenzin anzündet und dabei eine Rolle dreht. »Das war so ein Augsburger-Puppenkisten-Purzelbaum, den habe ich ausgeweitet und entsprechende Fotos davon gemacht. Die waren natürlich gestellt. Ich war mit Peter Ladwig in einem Kölner Fotostudio und hab’ einen ganzen Nachmittag nur Purzelbäume gemacht. Ladwig musste mir am Abend die Beine hochheben, damit ich ins Bett komme, so fertig war ich. Und davon habe ich bis heute was. Ich hatte immer wieder starke Rückenschmerzen, hab’ mich zugesoffen, bis ich gar nichts mehr gemerkt habe, um überhaupt schlafen zu können, das ging manchmal wochenlang. Irgendwann bin ich dann operiert worden, weil ein Nerv eingeklemmt war zwischen dem zweiten und dritten Wirbel. Ich wünschte im nachhinein, ich hätte das alles nicht gemacht.«

Trotz seines lädierten Knochengerüsts hat er sich nicht von einer Reunion abhalten lassen. »Ich hatte meinen Bass beiseitegelegt und wollte ihn eigentlich dem Rockmuseum in Gronau spenden. Ich habe mich voll und ganz aufs Musikmanagement konzentriert. Und damit war ich auch zufrieden, bis mich irgendwann dieser Gedanke gar zu sehr belästigte, ich sollte das mal aufschreiben, was in meinem Leben musikalisch passiert ist. Und als das Buch fertig war, kam Olly Hahn (Labelmanager von Steamhammer, F. S.) auf die Idee: Lass doch mal zur Buchveröffentlichung die Band spielen!«

Die Kollaboration macht Knorn und seinem alten neuen Sänger und Gitarristen Peter Ladwig so viel Spaß, dass sie bald darauf ein neues Album aufnehmen. Fast vier Jahrzehnte später. »Constellation« wird ausgiebig betourt – bis zur Pandemie. Jetzt erscheint das zweite Album. »Strangers D’Amour« versprüht die gleiche altväterliche Lässigkeit. Zum Trio geschrumpft, aber unverdrossen, erschaffen sie hier eine vorgestrige Welt. Ladwig fehlt ein bisschen Kehle, aber in diesem relaxt wippenden sonischen Schaukelstuhl macht er sich hervorragend. Die Demission des Slide-Wizard Arndt Schulz bedeutet entschieden mehr Arbeit für ihn, aber auch die hört man nicht. Ladwigs Melodiesoli besitzen jene geschmackvolle Unaufdringlichkeit, die das ganze Album auszeichnet.

Als Musikmanager ist Knorn ebensoerfolgreich, deshalb widmet sich ein Drittel seines neuen Buches der Zeit als Sonderbewacher von Michael Schenker und UFO. Vor allem Schenker kostet ihn Nerven. »In den Jahren, in denen ich mit ihm zu tun hatte, hat er reichlich gebechert«, meint Knorn achselzuckend. »Dann wurde ich mit allen Ideen konfrontiert, die bei ihm im Kopf herumschwirrten. Hallo Peter, ich habe gerade mit Rudolf gesprochen, der sagt, ich brauche einen Produzenten wie Quincy Jones … Schenker brauchte Geld damals, das Geld floss ihm nur so durch die Finger, deshalb hat er auch ein Album nach dem anderen rausgehauen. Ich bekam das mit von den Plattenfirmen: Um Gottes willen, nicht schon wieder ein Schenker-Album! Das kannst du deinem Klienten so natürlich auch nicht sagen: Also, dein neues Album will jetzt erst mal keiner haben. Da muss man schon ein bisschen moderieren.«

Knorn schildert seinen Schützling als großes Kind, der zu früh zu großen Erfolg hatte und deshalb immer mal wieder zu Regressionen neigt. So unternimmt Schenker gerne Mofatouren durch Europa oder die Staaten. »Er hatte da keine Berührungsängste, er ist in der UFO-Zeit auch mal mit einem Klappfahrrad von der »Fledermaus« in Hannover aus nach London gefahren. Keine Ahnung, was ihn getrieben hat.«

Knorn beschreibt das Business aus der Innenperspektive und schont keinen, auch sich selbst nicht. Die probate Portion Nostalgie im »Oppa erzählt vom Krieg«-Kontext wird von seiner Selbstironie souverän gekontert. Knorn schreibt ein bisschen so, wie er sich im Gespräch artikuliert, entspannt und mit untrüglichem Gespür für die nicht immer piekfeine Pointe. Gepflegter, charmanter Altrocker-Style. Da kommt noch mehr.