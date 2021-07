Neuer Rekordgewinn bei der Post

+ Update 19:49 +

Monika Skolimowska/zb/dpa Profitiert ordentlich vom Onlinehandel: die deutsche Post

Bonn. Die Deutsche Post DHL verzeichnet im zweiten Quartal erneut ein Rekordergebnis. Der operative Betriebsgewinn (Ebit) fiel mit knapp 2,1 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr, wie der Konzern am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Zahlen berichtete. Der Logistikriese hob deshalb seine Ergebnisprognose für 2021 und den mittelfristigen Ergebnisausblick für 2023 weiter an.

Der Konzern rechnet jetzt mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in diesem Jahr von mehr als sieben Milliarden Euro. Bisher war das Unternehmen von mehr als 6,7 Milliarden Euro ausgegangen. Den mittelfristigen Ausblick für das Jahr 2023 hob der Konzern ebenfalls an. Hier rechnet die Post nun mit einem Konzern-Ebit von mehr als 7,4 Milliarden Euro statt bisher mehr als sieben Milliarden Euro. Die Post hat ihre Prognose die vergangenen Monate immer wieder erhöht. Ein Grund für die Gewinne ist der Boom im Online-Handel. Mit den Lockdowns in der Coronakrise hat sich dieser Trend noch verstärkt.

Von dem Kuchen sollen auch die Beschäftigten ein paar Krümel bekommen: Appel kündigte am Mittwoch einen weiteren Coronabonus in Höhe von 300 Euro für die rund 550.000 Beschäftigten des Unternehmens an. Die letzte weltweite Coronaprämie von 300 Euro wurde im Sommer letzten Jahres ausgezahlt. (dpa/jW)