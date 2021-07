Rotlicht: Kommunistische Partei

imago images/KHARBINE-TAPABOR Als auch im Westen die KP noch stark genug zum Regieren waren: Französische Kommunisten feiern die Volksfrontregierung 1936

Eine wie keine andere. Auf den ersten Blick ähnelt die kommunistische zwar den bürgerlichen Parteien. Wie diese ist sie eine freiwillige Vereinigung zur Verfolgung politischer Zwecke, hat Programm und Statut, wählt ihre Vertreter usw. Auch strebt sie wie alle politischen Gruppen die Erringung von Macht an. Schafft sie es bis dahin, sind die Unterschiede schon augenfälliger. Im sozialistischen System scheint sie mit dem Staat fast zu verschmelzen, ihre Mitgliederzahlen steigen enorm – bei der SED etwa 2,3 Millionen Mitglieder auf 16,4 Millionen Einwohner im Jahr 1989. Denn während das Mitwirken in bürgerlichen Parteien weitgehend beschränkt ist auf bloße interne Stimmabgabe, heißt Parteiarbeit in der KP: gesellschaftlich mitorganisieren. Statt auf passives »Stimmvieh« setzt sozialistische Demokratie auf Beteiligung breiter Volksmassen und Lernen durch Praxis. Bestes Beispiel dafür sind die Nachbarschaftskomitees in der Volksrepublik China. Doch schon im kapitalistischen Hier und Jetzt befasst sich die KP mit mehr als nur dem formalen Politbetrieb und wird zur gesellschaftlich organisierenden Kraft. In diesem Sinne forderte beispielsweise W. I. Lenin in Zeiten, als sich Kommunisten noch in den Sozialdemokratischen Parteien organisierten, es gelte »für die Errichtung sozusagen lokaler wirtschaftlicher Stützpunkte der sozialdemokratischen Arbeiterorganisationen in Gestalt von Speisehäusern, Teestuben, Bierhallen, Bibliotheken, Lesezimmern, usw. usf. Sorge zu tragen, die durch Parteimitglieder betrieben werden.«

Wohlunterschieden ist die KP auch durch ihre Zielsetzung. Seit Marxens »Manifest der Kommunistischen Partei« und der »Kritik des Gothaer Programms« sind die Parteien der Arbeiterklasse auf das Ziel der Schaffung einer klassenlosen, eben kommunistischen Gesellschaft ausgerichtet. Aus dieser Bestimmung, die auf der Einsicht in die Entwicklungsgesetze der menschlichen Gesellschaft beruht, leitet sich zwar ein bestimmtes Geschichts- und Politikverständnis, jedoch noch keine konkrete Organisationsform ab. Diese schuf erst Lenin in Auseinandersetzung mit dem Reformismus der alten sozialdemokratischen Parteien. Als »Partei neuen Typs« war die KP fortan als aus Berufsrevolutionären bestehende Avantgarde geplant, die sich nach den Prinzipien des demokratischen Zentralismus organisiert. Die Bolschewiki zählen in diesem Sinne als erste moderne KP. Und auch wenn sie vielleicht nicht immer recht hatte, wie es 1949 Louis Fürnbergs hymnisches »Lied der Partei« versprach, demons­trierte der Siegeszug der KPdSU in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Richtigkeit der Leninschen Prinzipien.

In Westeuropa und Nordamerika sind die so aufgebauten Parteien aber nicht nur strukturelle, sondern auch zahlenmäßige Außenseiter geblieben. Manche sehen in den nach 1990 zur politischen Marginalie herabgesunkenen kommunistischen Parteien einen Beleg dafür, dass sie historisch widerlegt seien. Doch dies wären sie nur, wenn in der modernen bürgerlichen Demokratie überhaupt noch so etwas wie Willensbildung gelänge. In der von den zentrifugalen Marktkräften vollends beherrschten kapitalistischen Gesellschaft gelingt es jedoch keiner Partei mehr, einen »Kollektivwillen« zu entwickeln. Statt dessen hat sich ein System perfektioniert, in dem Parteien fast nur noch dazu dienen können, die politischen Wünsche der Wähler zum Erhalt des Status quo einzufangen – übrigens sehr zum Leidwesen auch vieler Bürgerlicher, denen Politik zum bloßen Reagieren auf Sachzwänge ohne jede Ideale verkommt, samt drastischem Mitgliederschwund ihrer Parteien. Wer demgegenüber auf der Herausbildung eines Kollektivwillens besteht, bleibt fast notwendigerweise an den Rand gedrängt. Vorzuwerfen ist den kommunistischen Parteien im Westen, dass sie für das von Antonio Gramsci – einem der wenigen, die nach Lenin noch gedanklich Produktives in der Parteitheorie beizutragen vermochten – erkannte Problem noch immer keine Lösung gefunden haben. Die Aufgabe bleibt.