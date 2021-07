»Ocean Viking« sucht sicheren Hafen

Rom. Mit mehr als 570 geretteten Bootsflüchtlingen an Bord sucht das Schiff »Ocean Viking« der privaten Organisation SOS Méditerranée nach einem sicheren Hafen im Mittelmeer. Die in Seenot geratenen Menschen seien in den zurückliegenden fünf Tagen bei sechs Einsätzen in Sicherheit gebracht worden, teilte die Organisation am Dienstag mit. Die Crew habe die Rettungsaktionen in maltesischen und libyschen Gewässern durchgeführt. Die freiwilligen Helfer appellieren laut ihrer Mitteilung nun an die EU, die Geretteten aufzunehmen. Keine der zuständigen Seefahrtsbehörden habe die Koordination für die Rettungseinsätze übernommen, lautete der Vorwurf. Die »Ocean Viking« ist derzeit das einzige Schiff einer privaten Seenotretterorganisation, das im zentralen Mittelmeer operiert. (dpa/jW)