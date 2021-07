Proteste im Iran wegen Stromausfällen

Teheran. Im Iran ist es wegen häufiger Stromausfälle landesweit zu Protesten gegen die Regierung gekommen. In mehreren Städten, so auch in der Hauptstadt Teheran, habe es Protestversammlungen gegen den Energieminister und Forderungen nach seinem sofortigen Rücktritt gegeben, berichteten iranische Medien am Dienstag. Seit dem Wochenende fällt der Strom landesweit und stundenlang aus, in manchen Städten sogar mehrmals am Tag. Die Behörden weisen auf die hohen Temperaturen zwischen 35 bis 50 Grad und die Nutzung von zu vielen Klimaanlagen hin. (dpa/jW)