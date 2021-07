Hessen: Lohnplus in Süßwarenindustrie

Stuttgart. Rückwirkend zum 1. Juli 2021 steigen in der Süßwarenindustrie Hessen die Entgelte um 2,5 Prozent. Auszubildende erhalten eine überproportionale Anhebung von 45 Euro, teilte Uwe Hildebrandt, Landesbezirksvorsitzender der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) und Verhandlungsführer in der aktuellen Tarifrunde, am Dienstag in einem Statement mit. »Eine weitere Steigerung um 2,5 Prozent konnte für 1. Juni 2022 vereinbart werden.« Der neue Entgelttarifvertrag gilt für rund 5.000 Beschäftigte. Er hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kann frühestens zum 31. Mai 2023 gekündigt werden. (jW)