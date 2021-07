Umfrage: Mehrheit für Mietendeckel

Frankfurt am Main. Bei einer Umfrage im Auftrag der Bank ING hat sich eine Mehrheit von 60,5 Prozent für einen bundesweiten Mietendeckel ausgesprochen. Explizit dagegen waren hingegen nur knapp elf Prozent der Befragten, wie die Direktbank am Dienstag in Frankfurt am Main berichtete. Mitte April hatte das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel des Landes Berlin für nichtig erklärt, weil diese Frage in die Kompetenz des Bundes falle. Rund drei Viertel der Mieter wie der Immobilienbesitzer erwarten demnach weitere Steigerungen bei den Mieten und Kaufpreisen. (dpa/jW)