Haftbefehl gegen Neonazi nach Angriff

Berlin. Einen Tag nach einem Messerangriff auf einen Jamaikaner in Berlin-Neukölln ist ein Haftbefehl gegen einen polizeibekannten Neonazi erlassen worden. Der 28jährige sei verdächtig, am vergangenen Sonntag den Mann mit einem Messer attackiert und verletzt zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen mehrere Menschen in Streit geraten sein, in dessen Verlauf der Tatverdächtige den Jamaikaner rassistisch beleidigt und anschließend mit einem Messer am Hals verletzt haben soll. (AFP/jW)