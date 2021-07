Haitis Präsident bestimmt neuen Premier

Port-au-Prince. Mit Ariel Henry ist in Haiti der siebte Premierminister binnen viereinhalb Jahren ernannt worden. Henry solle eine Regierung bilden, das Gewaltproblem angehen und den reibungslosen Ablauf der bevorstehenden Wahlen sicherstellen, schrieb Staatspräsident Jovenel Moïse am Montag (Ortszeit) auf Twitter. Am 26. September sind in dem Karibikstaat Präsidenten- und Parlamentswahlen sowie ein Verfassungsreferendum geplant. Da eine für Oktober 2019 vorgesehene Parlamentswahl unter anderem wegen heftiger Proteste gegen Moïse ausgefallen war, hat Haiti seit Beginn der neuen Legislaturperiode im Januar 2020 kein Parlament mehr. Moïse regiert seither per Dekret. (dpa/jW)