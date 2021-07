Kritik an deutschen Waffen für das Kosovo

Berlin. Die Linke übt scharfe Kritik an der Genehmigung einer deutschen Waffenlieferung an das Kosovo. Die Linken-Obfrau im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Sevim Dagdelen, sagte am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP: »Die Bundesregierung führt damit ihre Bemühungen um eine stärkere regionale Zusammenarbeit selbst ad absurdum.« Den abschließenden Genehmigungsentscheidungen des Bundessicherheitsrates und des Vorbereitenden Ausschusses zufolge soll das Kosovo gut 300 vollautomatische Gewehre, Maschinengewehre und Granatpistolen im Wert von rund 637.000 Euro erhalten. (AFP/jW)