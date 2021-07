Hongkong: Festnahmen wegen Terrorismus

Hongkong. In Hongkong sind neun Menschen wegen des Verdachts der Beteiligung an terroristischen Aktivitäten festgenommen worden. Die Gruppe, die sich für die Loslösung der Sonderverwaltungszone von der Volksrepublik China eingesetzt hätte, habe versucht, Sprengstoff herzustellen und Bomben an verschiedenen Orten in der Stadt zu plazieren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Festgenommenen haben nach Polizeiangaben versucht, das explosive Triacetontriperoxid (TATP) in einem selbstgebauten Labor herzustellen. (dpa/jW)