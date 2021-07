Nachschlag: Fernsehen ist tot

imago images/leolintang Die Gefahr, zum Zombie zu werden, ist bei Konsum von »Privatsendern« in jedem Fall größer als bei einer Coronaimpfung

Es ist nicht alles Gold, was glänzt – wie im Falle des Senders Sat.1 Gold. Der als Spartenkanal getarnte Werbeträger verramscht US-Dokufictions am Fließband; wer hier nicht schnell aussteigt, der bekommt eine Ahnung, warum das »lineare« Fernsehen das Rennen gegen Internetstreaming endgültig verlieren wird. Am Dienstag abend ging es los mit zwei Folgen »Evil Twins – Killerzwillinge«: Immer wieder erstaunlich, dass Menschen, die gleich aussehen, auch den gleichen Mist im Kopf haben können. Verwandtschaft lässt sich eben nicht aussuchen. In »Evil Couples – Mörderische Paare« ab 22.05 Uhr (ebenfalls zwei Folgen) sieht das anders aus: Diese Typen haben sich gesucht und gefunden. Das bestätigte sich schließlich in »Killerpaare – Tödliches Verlangen« ab 23.40 Uhr. Wer dann die Nase noch nicht voll, seinen eigenen Mord geplant oder eine Annonce nach einem Killer mit Herz, festem Wohnsitz und geregeltem Einkommen aufgesetzt hat: Ab zwei Uhr nachts lief dann alles in Wiederholung. (sc)