imago/ZUMA Press

Marx vergessen

Zu jW vom 30.6.: »Verfahren gegen Wagenknecht begonnen«

Hier ein paar Gedanken zu einem der jüngsten Steine des Anstoßes, der Veröffentlichung »Die Selbstgerechten« von Sahra Wagenknecht. Die Wörter »linksliberal« und »Linksliberalismus« spielen in diesem zwölften Buch aus ihrer Feder eine zentrale Rolle. Sie grenzt sich aber von der üblichen Verwendung dieser Wörter ab, ohne dass sie klar sagt, was sie nun bei ihr bedeuten sollen. Ein weiterer zentraler Begriff ist der der »Lifestyle-Linken« (…). Besonders problematisch an diesem Wort ist aus meiner Sicht, dass nicht einzelne Auffassungen von Personen charakterisiert, sondern Personen und Personengruppen, als Ganzes mit einem Etikett versehen, in eine Schublade gesteckt werden. Das Wort »links« verwendet Wagenknecht einerseits in sehr weitem Sinne für soziales Engagement, und andererseits grenzt sie es von Bestrebungen zu revolutionären gesellschaftlichen Veränderungen ab. Mit Problemen verbunden ist ebenfalls der von ihr oft verwendete Begriff »Identitätspolitik«. Aufgrund der genannten begrifflichen Probleme bleiben viele der Aussagen im Buch von Sahra Wagenknecht mehrdeutig, unklar oder missverständlich. Das Buch enthält insgesamt keine konkrete und fundierte Auseinandersetzung mit der Partei Die Linke und sollte deshalb in ihren innerparteilichen Debatten nicht überbewertet werden.

Viele undifferenzierte und zugespitzte Formulierungen, verstärkt durch einen apodiktischen Stil, sind ein Affront gegenüber allen gegenwärtigen außerparlamentarischen Bewegungen, die sich selbst als progressiv und links verstehen und gegen negative Erscheinungsformen gesellschaftlicher Zustände zahlreiche Aktivitäten entwickeln. Zur Herstellung demokratischer Verhältnisse und zur Änderung der wirtschaftlichen Machtstrukturen sieht Wagenknecht als Lösung das ordoliberale Konzept einer Marktwirtschaft ohne Konzerne an. Diese rückwärtsgewandte Zukunftsvorstellung, die sie als linkskonservativ bezeichnet, ist eine bürgerliche Utopie, eine Affirmation kapitalistischer Produktionsverhältnisse und damit eine Abwendung vom Marxismus. Es bleibt zudem offen, wie ein solcher transformatorischer Prozess realisiert werden sollte.

Es gibt im Buch von Sahra Wagenknecht keine Ausführungen zu kommunistischen Parteien, zum Antikommunismus in der BRD oder zu Entwicklungen in der DDR. In der angegebenen Literatur gibt es keinen Verweis auf Arbeiten von Hegel, Marx und Engels oder auf Dokumente der Linken und insbesondere auf Publikationen der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Prof. Hans-Dieter Sill, Rostock

Große Heuchelei

Zu jW vom 30.6.: »US-Blockade im Nahen Osten«

(…) In dem Artikel ist von der Aufforderung des US-Außenministers Antony Blinken die Rede, die NATO-Verbündeten müssten dafür sorgen, die in Syrien inhaftierten Kämpfer der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS), vulgo: Terroristen, in »ihre Heimatländer zurückzubringen«, also dorthin, wo sie einst als Freiheitskämpfer im Kampf gegen die syrische Regierung angeworben und »ins Feld« beordert wurden. Zurück in ihrer eigentlichen Heimat, mögen sie, so Blinken, strafrechtlich verfolgt oder rehabilitiert werden. Offenbar brauchen seine NATO-Vasallen noch etwas Zeit, um zu begreifen, was für ein zum Himmel stinkendes Ei ihnen die USA ins Nest gelegt haben: (…) Man entsandte einst »Demokratiekämpfer« und bekam Terroristen. Blicken wir nun auf die Volksrepublik China, genauer nach Xinjiang. Dort leben zahlreiche ethnische Minderheiten, darunter die Uiguren, die zur Hälfte dem Islam angehören. Viele ihrer Glaubensbrüder haben sich im Verlauf der Jahrzehnte fundamentalisiert, radikalisiert und sich als dschihadistische Kämpfer dem IS angeschlossen (…). Als ihnen wegen der militärischen Niederlage des IS der Boden zu heiß geworden war, kehrten sie in ihre Heimat zurück, wo sie (…) ihr Terrorhandwerk fortsetzten. Dem schob die Regierung letztlich einen Riegel vor (…). Nun werden die wackeren IS-Kämpfer, die sich in den sogenannten Umerziehungslagern befinden, flugs zu Demokratieaktivisten umetikettiert. Vom angeblichen Genozid bedroht, dürfen sie sich nunmehr der uneingeschränkten Solidarität der westlichen Menschrechtsverwalter erfreuen. (…) Welch eine Heuchelei!

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Wo Demokratie aufhört

Zu jW vom 3./4.7: »Anno … 27. Woche«

Noch ein runder Jahrestag: Vor 75 Jahren fand am 30. Juni 1946 in Sachsen ein Volksentscheid über die Verstaatlichung der Großbetriebe statt. Circa 75 Prozent stimmten für den Volksentscheid, und es wurde danach verfahren. Über einen entsprechenden Entwurf wurde einige Monate später in Hessen abgestimmt, mit einem noch besseren Ergebnis als in Sachsen. Allerdings wurde die Durchführung in Hessen durch die US-Besatzung verboten, anders als in Sachsen unter der sowjetischen Besatzung. Beides zeigt, dass es in der alles entscheidenden Eigentumsfrage unter der ach so totalitären Sowjetmacht demokratischer zuging als unter dem Kommando der USA, die ja bekanntlich die Führungsmacht des »freien Westens« sind.

Fritz Dittmar, Hamburg

Ende offen

Zu jW vom 6.7.: »Planetare Krise«

Der Natur (…) ist es wurscht, mit welchen Tricksereien versucht wird, ein »Weiter so« zu rechtfertigen, und ob die Erde für Mensch und Tier künftig noch bewohnbar sein wird. Die kapitalistisch orientierte Weltordnung braucht aber Wachstum und jederzeit unbegrenzt verfügbare Rohstoffe. Dementsprechend sind mehr oder weniger alle gegenwärtigen Umweltschutzansätze darauf ausgerichtet, das Problem streng systemimmanent mit rein technischen Mitteln anzugehen. E-Autos und Windräder werden aber das Klima nicht retten (Frau Baerbock und Co. mit ihren umweltfreundlichen Panzern schon gar nicht), sondern die Situation wird sich verschärfen, bis der Leidensdruck zu groß wird und ein Weiterleben ohne grundlegende Veränderungen nicht mehr möglich ist. Unruhige Zeiten stehen uns bevor, mit ungewissem Ausgang.

Dieter Reindl, Nürnberg