Bücherschauen in echt

Die Frankfurter Buchmesse soll in diesem Herbst als Präsenzveranstaltung stattfinden. Vorbehaltlich der Pandemieentwicklung und der im Oktober geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen werde die Bücherschau auf dem Messe­gelände veranstaltet, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Darüber hinaus soll es auch digitale und hybride Angebote geben. Laut dem geplanten Hygienekonzept wird es personalisierte Tickets geben. Neben Fachpublikum dürfen am Wochenende auch Privat­besucher kommen. (dpa/jW)