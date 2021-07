Er war als »König der Tragödie« bekannt und spielte in mehr als 60 Bollywood-Filmen mit: Nun ist der indische Schauspieler Dilip Kumar in einem Krankenhaus der Millionenstadt Mumbai im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte ein Freund der Familie am Mittwoch auf dem Twitter-Account des Schauspielers mit. Kumar sollte noch am Mittwoch abend mit Staatsehren beerdigt werden. (dpa/jW)