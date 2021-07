Wetten auf den Krieg

Ukrinform/dpa Ukrainische Soldaten inspizieren während des Manövers »Sea Breeze 21« eine »Bayraktar«-Drohne (30.6.2021)

Die Ukraine wird von der Türkei Angriffsdrohnen des Typs »Bayraktar TB2« kaufen. Das kündigte Präsident Wolodimir Selenskij am Wochenende bei Feierlichkeiten zum »Tag der Marine« in Odessa an. Über die Anzahl der künftigen türkischen Drohnen in der ukrainischen Armee äußerte sich Selenskij ebensowenig wie über den Zeitpunkt, zu dem sie übernommen werden sollen. Die unbemannten Flugkörper würden der Ukraine helfen, ihre »territoriale Integrität« zu verteidigen, so der Präsident.

Die »Bayraktar«-Drohnen hatten sich im Karabach-Krieg des vergangenen Herbstes als kriegsentscheidend für Aserbaidschan erwiesen. Sie zeigten sich als gegenüber den S-300-Flugabwehrsystemen der armenischen Armee überlegen, sind allerdings technisch nicht der letzte Schrei. Russland hat inzwischen eigene moderne Kampfdrohnen vom Typ »Orion-3« auf die Krim verlegt und auf das andauernde NATO-Manöver »Sea Breeze 2021« mit Übungen seiner Luftabwehrkräfte im Bezirk Nordkaukasus geantwortet. Inhalt des Manövers war die Abwehr eines Angriffs mit Marschflugkörpern, wie sie der aktuell im Schwarzen Meer kreuzende US-Raketenzerstörer »USS Ross« trägt.

Mit dem Kauf der türkischen Drohnen versucht die Ukraine offenbar, die Luftherrschaft über dem Donbass wiederzuerringen. Diese wäre die praktische Voraussetzung für eine Bodenoffensive gegen die international nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Faktisch hat die ukrainische Luftwaffe nach mehreren Verlusten eigener Flugzeuge und dem Abschuss der malaysischen Boeing über dem Donbass im Juli 2014 keine Luftangriffe mehr auf die »Volksrepubliken« geflogen. Während der »Manöverkrise« im Frühjahr hatte die ukrainische Armeeführung mehrfach erklärt, sie sei zum Angriff auf den Donbass bereit und warte nur auf den politischen Befehl dazu.

Unterdessen erhöht Kiew den Druck auf die EU-Staaten, die Ukraine auch militärisch zu unterstützen. Außenminister Dmitro Kuleba sagte, sein Land werde von der BRD »Kompensationen« für die absehbare Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 verlangen. Darum werde es bei dem am 12. Juli geplanten Treffen Selenskijs mit der deutschen Bundeskanzlerin gehen. Kuleba machte deutlich, dass es ihm dabei in erster Linie um militärische Sicherheitsgarantien gehe, nicht um finanzielle Leistungen. Sein Untergebener, der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, geht schon seit Wochen mit Forderungen nach deutschen Waffenlieferungen an sein Land hausieren, denen der Grünen-Kovorsitzende Robert Habeck öffentlich sekundiert hat.

Das ukrainische Bestreben, militärische Installationen der NATO ins eigene Land zu holen, wird dabei immer waghalsiger. Der Generalleutnant und Parlamentsabgeordnete der Poroschenko-Partei »Europäische Solidarität«, Dmitro Sabrodskij, brachte einen Antrag ein, Kiew solle seine Militärflughäfen an die USA abtreten und sich im Tausch dafür moderne US-Kampfflugzeuge einhandeln. Denn die ukrainische Luftwaffe sei hoffnungslos veraltet und könne aus eigener Kraft nicht modernisiert werden. Von den Stützpunkten aus könnten die USA die gesamte Ostflanke der NATO überwachen und gleichzeitig Russlands strategische Überlegenheit in der Region brechen, so der General. Sabrodskij berichtete, er habe seine Idee in den Vereinigten Staaten vorgetragen. Dort hätten seine Gesprächspartner mit »Verwunderung« auf seinen Vortrag reagiert, seien sich aber des »strategischen Gewichts« seines Vorschlags bewusst gewesen.

Falsch daran ist nur das »Aber«. Es müsste ein »Weil« sein. Denn »Verwunderung« ist diplomatisch ein höfliches Wort für »Spinnen Sie?« – Sabrodskijs Vorschlag wäre schließlich nichts anderes als eine Wiederholung des Szenarios der Kubakrise von 1962. Aus Sicht ukrainischer »Falken« ist es allerdings kein Gegenargument, dass ein solches Vorhaben russische Angriffe geradezu provoziert. Denn wie bereits im Mai die Washington Post unter Berufung auf westliche Militärplaner berichtete, wächst in den Hauptstädten der NATO das Misstrauen, von der Ukraine in einen Krieg mit Russland hineinprovoziert zu werden.

Die US-Hauptstadtzeitung hatte damals geschrieben, die Sicherheitsgarantien der NATO für die Ukraine bezögen sich einzig auf den Fall, dass Russland die Ukraine angreife. Sollte aber Kiew in die Offensive gehen, seien sie zumindest in der praktischen Umsetzung fraglich. Bei mehreren Planspielen, die seit 2019 in Washington und London geführt wurden, sei deutlich geworden, dass im Fall eines direkten Konflikts der Ukraine mit Russland die NATO-Staaten um Deeskalation bemüht sein würden. Autorin des Beitrags war Ivanka Barzashka, Leiterin der Kriegsspielabteilung (Wargaming Network) am King’s College in London.

Eine indirekte Bestätigung des Tenors dieses Artikels ist die Tatsache, dass die für die Provokationen gegen Russland vor der Krim-Küste verwendeten NATO-Kriegsschiffe »HMS Defender« und »HNLMS Evertsen« bereits am vergangenen Freitag das Schwarze Meer wieder verlassen haben. Wenn die Mission war, die russische Reaktion zu testen, dann war Moskaus Antwort klar.