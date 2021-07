»Der Feminismus in Kurdistan ist weniger individualisiert«

imago/snapshot Bewohner des Flüchtlingscamps Kasir nahe der Stadt Erbil in der nordirakischen Autonomieregion Kurdistan

Sie haben sich mit einer feministischen Gruppe der Friedensdelegation angeschlossen, die im Juni in die von einem türkischen Angriffskrieg bedrängte Autonomieregion Kurdistan im Nordirak reiste. Was haben Sie darüber erfahren, wie das Leben der Frauen dort von diesem betroffen ist?

Völker- und Menschenrechte zählen nichts, Giftgas kommt zum Einsatz, Zivilistinnen werden verwundet und ermordet. Trotzdem unterstützen die Regierungen unserer europäischen Herkunftsstaaten das Regime von Tayyip Recep Erdogan weiter, ob im Rahmen gemeinsamer Mitgliedschaft in der NATO oder indem sie Waffenexporte genehmigen. Es ist eine Lüge, dass die Türkei nur direkt an der Grenze und nur die PKK angreife. Am 19. Juni besuchten wir zum Beispiel Peyman Talib; deren Familie wurde vor knapp einem Jahr Opfer eines türkischen Drohnenangriffs. Die Bombe explodierte in ihrem kleinen Laden im Dorf Kuna Masi. Ihre beiden kleinen Kinder und ihr Mann haben bis heute Splitter im Körper. Durch die gesundheitlichen Einschränkungen und die Zerstörung ihres Ladens hat die Familie wirtschaftliche Probleme. Frauen, die aus Dörfern evakuiert worden waren, konnten wir nicht wie geplant treffen. Die südkurdische Regierungspartei PDK in Erbil hinderte uns daran, ließ uns von Sicherheitskräften in unserem Hotel einkesseln. Das Schweigen aus Europa dazu muss gebrochen werden.

Haben Sie politisch organisierte Frauen getroffen?

In Sulaimanija trafen wir Frauen der Initiative der Friedensmütter. Sie engagieren sich in Kultur und Bildung, fordern Gespräche mit Regierungsvertreterinnen und -vertretern, beteiligen sich an Kundgebungen, treten entschlossen gegen den Krieg auf. Sie haben die Angst, den Tod, die Zerstörung der Natur ihres Landes satt.

Wie sieht die ökologische Zerstörung aus?

In den ersten Tagen der Invasion, die am 23. April begann, wurden in Südkurdistan durch Bombardements über 2.800 Hektar landwirtschaftliche Flächen und 1.300 Bienenstöcke vernichtet – und damit die Lebensgrundlagen von Dorfbewohnerinnen in Kuna Masi und Avasin. Ein Wasserprojekt der Region wurde zerstört, das neun weitere Dörfer versorgt hatte.

Was macht es mit den Frauen, wenn sich angesichts der türkischen Militärattacken niemand einmischt?

Im Geflüchtetencamp Serija, das wir am 11. Juni besuchten, trafen wir auch auf sehr wütende Frauen. Seit den Angriffen von Daesch, dem sogenannten Islamischen Staat, auf ihre Heimat Sindschar im Jahr 2014 müssen sie dort unter menschenunwürdigen Bedingungen leben. Indem der türkische Staat mit den dschihadistischen Söldnertrupps gemeinsam Kurdistan und Rojava attackiert, bietet er dem IS Möglichkeiten zum Wiedererstarken. Zwar erschienen stets erneut offizielle Delegationen. Verbessert habe das nichts. Manche hoffen, dass wir erfolgreich Druck auf die Vereinten Nationen ausüben können, den türkischen Staat nicht mehr zu unterstützen. Andere setzen auf Medienberichterstattung und gesellschaftliche Proteste auf der ganzen Welt.

Welches Verständnis von Feminismus herrscht in Südkurdistan vor?

Der Feminismus in Kurdistan ist weniger individualisiert als in Europa. Frauenorganisationen dort machen politische Aktionen, unterstützen bei Gewalterfahrungen, organisieren Ausbildungen für mehr ökonomische Selbständigkeit. Sie sehen es als Teil ihrer Aufgabe an, die Kultur, Musik, Tänze, Kochkunst, Sprache zu bewahren. Frauenorganisationen haben in Gesprächen mit uns immer wieder betont, dass das Patriarchat auf der ganzen Welt präsent ist: Der maßgeblich von Männern hervorgerufene Krieg in Südkurdistan sei nur ein Symptom dessen. In unseren Kämpfen gebe es gemeinsame Anknüpfungspunkte, etwa die Femizide, oft von Straflosigkeit, mangelndem institutionellem Schutz oder staatlicher Gewalt begleitet. Am 17. Juni erhielten wir beim Treffen mit ehemaligen Parlamentarierinnen der Autonomieregierung Kurdistan die Nachricht vom Femizid an Deniz Poyraz durch einen türkischen Faschisten in der Parteizentrale der linken Opposition HDP in Izmir. Frauen in Südkurdistan setzen auf internationale feministische Solidarität, dass sich Frauenorganisationen auf der ganzen Welt informieren und ihr Wissen gegen den Krieg und das Unrecht weitertragen.