London kündigt Rückzug aus Afghanistan an

London. Nach den USA, Deutschland und anderen Verbündeten hat auch Großbritannien den Abzug seiner verbliebenen Truppen aus Afghanistan angekündigt. »Aus naheliegenden Gründen werde ich nicht den Zeitplan unseres Abschieds verkünden«, sagte Premierminister Boris Johnson am Donnerstag im Parlament in London. »Aber ich kann dem Unterhaus mitteilen, dass der Großteil unserer Einheiten bereits abgezogen ist.« Zuletzt waren noch 750 britische Soldaten in dem Land stationiert, die beispielsweise an der Ausbildung örtlicher Kräfte beteiligt waren. Seit 2014 hatte Großbritannien alle Kampfeinsätze eingestellt und den Großteil der Truppen abgezogen. (dpa/jW)