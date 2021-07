Raketen auf US-Botschaft in Bagdad

Bagdad. Die US-Botschaft im Irak ist erneut Ziel eines Raketenangriffs geworden. Drei Geschosse seien am Donnerstag morgen auf die diplomatische Vertretung in Bagdad abgefeuert worden, teilte die irakische Armee mit. Sie seien nahe der Botschaft in der stark abgesicherten »Grünen Zone« eingeschlagen. Erst am Montag hatte die US-Armee eine bewaffnete Drohne über der Botschaft in Bagdad abgeschossen. (AFP/jW)