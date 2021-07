Nach Attentat in Haiti: Polizei tötet Verdächtige

Port-au-Prince. Nach der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse haben Polizisten in Haiti mehrere Verdächtige getötet. »Vier Söldner« seien am Mittwoch (Ortszeit) erschossen und zwei weitere festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten direkt nach dem Anschlag die Verfolgung der mutmaßlichen Täter aufgenommen, sagte der Chef der Nationalpolizei, Léon Charles. Die Polizei machte keine Angaben zur Identität der mutmaßlichen Angreifer oder zu möglichen Tatmotiven. Moïse war in der Nacht zum Mittwoch in seinem Haus in Port-au-Prince erschossen worden. (AFP/jW)