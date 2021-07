Türkei: Keine Haft für Dündar-Attentäter

Istanbul. Gut fünf Jahre nach einem Attentat auf den regierungskritischen Journalisten Can Dündar in der Türkei ist der Schütze verurteilt worden. Der Attentäter wurde zu drei Jahren und einem Monat Haft sowie zu Geldstrafen verurteilt, wie aus den der dpa vorliegenden Gerichtsunterlagen vom Donnerstag hervorging. Die Haftstrafe wurde jedoch zur Bewährung ausgesetzt. Im Mai 2016 hatte der nun Verurteilte vor einem Gerichtsgebäude in Istanbul auf Dündar geschossen, diesen jedoch verfehlt. (dpa/jW)