Strategiewechsel

Maurizio Gambarini/ dpa Es war einmal: Bundeswehr-Posten auf der »Höhe 432« bei Kundus, Afghanistan (19.8.2011)

Von Niederlagen rede man nicht gern, beginnt FAZ-Außenpolitikchef Nikolas Busse einen Leitartikel am Donnerstag, dennoch sei es »erstaunlich, dass der Abzug aus Afghanistan von keiner nennenswerten öffentlichen Debatte begleitet wird«. Vielleicht, weil es angemessener wäre zu sagen: Auch im Haus des Henkers redet keiner vom Strick. Nicht unangemessen ist es jedenfalls, in bezug auf Afghanistan von Hightechkannibalen zu sprechen, die der Westen 2001 nach den Attacken auf die USA auf eines der ärmsten Länder der Welt losließ. Das kostete in fast 20 Jahren 200.000 Einheimischen das Leben. Der Krieg, der in der Bundesrepublik bis 2011 nicht als solcher bezeichnet werden durfte, richtete sich wie alle »neuen« Kriege des Westens vor allem gegen die Bevölkerung. Die hatte mit dem angeblichen Anlass, eine Terrorgruppe namens Al-Qaida habe aus einer Berghöhle am Hindukusch die Angriffe auf New Yorker Hochhäuser und das Pentagon gesteuert, nichts zu tun. Es handelte sich um regierungsoffiziellen Verschwörungswahn, dem insbesondere die damaligen deutschen Regierungsparteien SPD und Grüne in »uneingeschränkter Solidarität« (Kanzler Gerhard Schröder) mit den USA folgten.

Busse hat kein Problem mit der Blutspur, die auch die Bundeswehr bei ihrer »Landesverteidigung am Hindukusch« hinterließ. Sein Text hat vielmehr die Überschrift: »Soldaten sind keine Entwicklungshelfer«. In dem Geschwätz, es gehe beim Krieg in Afghanistan um Staatsaufbau, Brunnenbohren und Bau von Mädchenschulen, sieht er das Hauptproblem bei »diesem Misserfolg«, konstatiert aber eine Zäsur: »Nicht eine einzelne Mission« sei gescheitert, »sondern eine ganze Strategie«. Der sei es, käut er die Propagandamärchen wieder, zunächst um »Vorwärtsverteidigung« gegen den »islamistischen Terrorismus« gegangen, mit der Flüchtlingskrise 2015 sei noch das Ziel hinzugekommen, »Migration durch die Stabilisierung von Herkunfts- und Transitländern zu verhindern«. Letzteres ist richtig: Längst geht es um die Festung EU, die Richtlinien der Bundeswehr besagen seit fast 30 Jahren zudem: Offenhalten von Handelswegen und Zugang zu Rohstoffen sind oberste »Verteidigungs«pflicht. Die gehören »uns« und folglich sah die Strategie des Westens vor, sie durch Zerstörung unbotmäßiger, also »terroristischer« Staaten, durch Herstellung von Chaos und Bürgerkrieg, durch unermessliches Leid für die jeweilige Bevölkerung, das heißt durch Staatsterrorismus zu »sichern«. Feindliche Mächte wie Russland, China oder Iran sollten jedenfalls keinen Zugriff haben.

Busse interessiert sich aber nicht für »rationale« (Annegret Kramp-Karrenbauer) Kriegsziele oder für Kriegsfolgen, sondern allein für Luxusprobleme deutscher Strategen. Er meint, in der Bundesrepublik seien diese Motive »oft durch eine allgemeine Friedens- und Entwicklungsrhetorik verbrämt« worden. Geschossen und gebombt wurde ja wohl trotzdem.

Nach Busse ist die Zerstörung des »Islamischen Staats« in Syrien und im Irak »das einzige halbwegs erfolgreiche Gegenbeispiel«. Das ist halbwegs richtig, wenn man davon absieht, dass USA, Türkei und auch Bundesrepublik den IS so lange von seinen Geldgebern in den Golfdiktaturen päppeln und expandieren ließen, bis 2015 die russischen Streitkräfte mit ihm kurzen Prozess machten.

Die Lehre, dass Überfälle auf andere Länder keinen Frieden bringen, zieht Busse, der nach möglichen Lehren aus dem Afghanistan-Desaster fragt, selbstverständlich nicht. Stabilität war auch nie Ziel der westlichen Raubritter, Frieden nehmen sie als Bedrohung wahr. Wenn sie sich nun fluchtartig aus einem Land zurückziehen, dann nicht, weil sie irgend etwas gelernt haben, sondern weil sie größere Feldzüge planen. Das ist der Strategiewechsel.