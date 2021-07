»Satiren erscheinen, wenn es zu Krisen kommt«

Oliver Grajewski Abrechnung mit der Bundesrepublik: Die kommunistische Schriftstellerin Gisela Elsner

Frau Künzel, diesen Samstag wird zum ersten Mal der Gisela-Elsner-Literaturpreis verliehen. Wofür braucht es angesichts des Preisdschungels eine weitere Auszeichnung für Schriftsteller?

Die Frage ist durchaus berechtigt. Es gibt inzwischen tausend verschiedene Literaturpreise. Umso schwieriger ist es, Aufmerksamkeit zu erzielen. Dieser Preis ist allerdings wirklich besonders, weil er eine umstrittene und widerständige Autorin ehrt. Allgemein sind es große deutsche, männliche Autoren – von Büchner bis Thomas Mann. Der Ingeborg-Bachmann-Preis in Österreich ist da eine Ausnahme. Es ist ein Zeichen, nach einer nicht kanonisierten und streitbaren Autorin einen Preis zu benennen.

In der Preisausschreibung wird das Unbequeme der Kommunistin Gisela Elsner erwähnt. Worin bestand es?

Sie gibt keinen positiven Ausblick, sondern zieht eine Negativbilanz. Sie lässt keinen Bereich aus, der gut wegkommt. Unbequem ist sie auch, weil sie den Finger in die Wunden gelegt hat, was den Faschismus und dessen Aufarbeitung betrifft. Mit Blick auf die AfD oder die NSU-Morde hat sich das bestätigt, da war Gisela Elsner sehr weitsichtig.

War das auch ein Grund, weswegen sich Elsner gegen das Label »Frauenliteratur« gewehrt hat?

Ja, da ist sie Radikalfeministin. Aufgrund von biologischen Merkmalen wollte sie nicht eingeordnet werden. Und das war letztendlich fatal für sie. Feministische Autorinnen sind zu ihrer Zeit gepusht worden. Doch sie wollte von dieser Theorie einer weiblichen Ästhetik nichts wissen. Deswegen ist sie aus dem Raster herausgefallen, weil sie diesen Feminismus der 1980er Jahre kritisiert hat. Frauen sind für sie auch nicht Opfer, sondern immer Mittäterinnen – sei es auf sexueller Ebene oder beim Profitstreben auf ökonomischer Ebene.

Womit sie auch nicht zum identitätspolitischen Trend passt …

Ihr Stern ging unter, als in den 80ern eine neue Befindlichkeitsliteratur aufkam. Satire war völlig out. Doch Satiren erscheinen, wenn es zu Krisen kommt. Und seit der Finanzkrise erscheinen wieder viele satirische Texte. Es ist eine Schreibweise, die in Krisen zur Höchstform aufläuft.

Lange war Gisela Elsner in Vergessenheit geraten. Kann sie gerade aufgrund dieses satirischen Strangs für die Gegenwartsliteratur wiederentdeckt werden?

Ja, vor allem was weibliche Satire anbelangt. Es ist ja eine ästhetisch überformte Aggression. Im Sprechaktsinn lässt es sich als eine Form von »Hate Speech« definieren, die auf Verletzungen abzielt. Als Elsner merkte, dass sie mit der Satire am Ende war, griff sie zum Machtvollsten: dem Fluch. Damit machte sie ihre Abrechnung mit der Bundesrepublik – vom Nationalsozialismus bis zur Wiedervereinigung.

Inwiefern ist Natascha Wodin als erste Preisträgerin prädestiniert?

Zum einen geht es darum, Themen der deutschen Vergangenheit prominent zu machen, die zuletzt verdrängt wurden. Und da steht Natascha Wodin für eine Aufarbeitung des Themas der Zwangsarbeit in Nazideutschland. Das Programm lautete: Vernichtung durch Arbeit. Aufgrund von prekären, sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen hat dieses Thema wieder eine aktuelle Relevanz. Natascha Wodin hat uns konsequent mit diesem Kapitel der Zwangsarbeit konfrontiert. Ein anderer Strang verbindet die Werke der beiden Autorinnen auf der inhaltlichen Ebene: das Thema des Hungers und des Hungerns.

Entwurzelung und Heimat ziehen sich als Motive ebenso durch ihr Werk. Sind das nicht eher konservativ besetzte Themen?

Es ist bei Wodin nicht dieser restaurative Blick der Vertriebenenverbände. Das muss man unterscheiden. Wodin musste ihre Herkunft erst recherchieren. Durch die Zwangsarbeit entstand ein ganz anderer Verlust als durch die Vertreibung von Deutschen als Konsequenz aus einem nationalsozialistischen Angriffskrieg. Mit dem Verlust ihrer Eltern musste Wodin sich den Begriff von Heimat komplett neu erarbeiten. Man könnte bei diesem Thema eine Gefahr sehen, das befürchte ich bei Wodin mit ihrer Geschichte allerdings nicht.

Gerade im deutsch-russischen Verhältnis werden im Westen wieder Feindnarrative bedient. Inwiefern betreibt Wodins Werk in dieser Hinsicht Aufklärung?

Gerade in unserer Zeit müsste man diese differenzierten Geschichten lesen, die viel mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Auch Gisela Elsners Roman »Heilig Blut« wurde in der Bundesrepublik nicht verlegt und ist zunächst in einer russischen Ausgabe erschienen. Bis wir ihn 2007 in Deutschland herausgeben konnten. Doch genau solche Werke und Persönlichkeiten sind wichtig, um zu vermitteln und den Konflikt nicht weiter zu eskalieren.