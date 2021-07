Krieg gegen Kommunismus

Wolfgang Rattay/Reuters Auf Demonstrationen stets zugegen: Mitglieder der DKP, hier bei der Einweihung einer Marx-Statue in seiner Heimatstadt Trier (5.5.2018)

So viel Aufmerksamkeit gibt es selten – die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) muss offenkundig erst ihren Parteienstatus verlieren, damit sie in den bürgerlichen Medien wahrgenommen wird. Spiegel, Deutschlandfunk und Tagesschau meldeten am Donnerstag: »DKP nicht zur Bundestagswahl zugelassen.« Selbst ihre Positionen dürfen die Kommunisten in den Massenmedien darlegen, wenn sie nicht mehr wählbar sind: »Wir sind die konsequenteste Antikriegspartei, stehen gegen das Abwälzen der Krisenlasten auf die Werktätigen«, zitiert Spiegel online den DKP-Vorsitzenden Patrik Köbele. Die Gefahr, dass aus dieser Übereinstimmung mit der öffentlichen Meinung – Ablehnung kriegerischer deutscher Abenteuer – ein in Wahlstimmen messbares Resultat entsteht, wurde schließlich gebannt: In der BRD wird 2021 keine kommunistische Partei für den Bundestag zur Wahl stehen, wenn die Entscheidung des Wahlausschusses nicht noch erfolgreich angefochten wird.

Nach Ende der letzten faschistischen Diktaturen greift unter allen NATO-Staaten nur die BRD zum Anachronismus eines Verbots der Kommunistischen Partei (seit 1956). Im Zuge der Entspannungspolitik, unter dem Druck sozialistischer Staaten wurde 1968 mit der Tolerierung ein Modell geschaffen, um diesem international wahrgenommenen Missstand abzuhelfen. Gleichwohl, die juristische Basis ist und bleibt fragil – immerhin konnte die DKP seit ihrer Neukonstituierung an Wahlen teilnehmen. Unter Bezug auf formale Gründe (angeblich zu spät eingereichte Berichte) sollen die Kommunisten nun das Parteienprivileg verlieren. Das hat finanzielle Folgen, aber es rührt an mehr: Wenn die DKP nur noch ein »vereinsähnliches Konstrukt« und keine Partei mehr ist, kann sie administrativ – mit einer Unterschrift durch Innenminister Horst Seehofer – zerschlagen werden. Das KPD-Verbot bleibt natürlich weiterhin in Kraft.

Warum dieser Schritt? Droht etwa ein Wahlsieg der Kommunisten? Nein, aber auch die Herrschenden denken im Rahmen ihrer Möglichkeiten in die Zukunft. Und offenkundig gehen Teile der Bourgeoisie davon aus, dass es keine »Normalität« mehr geben wird: eine nicht zu bewältigende Pandemie, eine tiefe Spaltung der westlichen Gesellschaften, faschistische Umtriebe allerorten – das Kapital hat den Glauben verloren, die Menschen durch materielle Zugeständnisse bei Laune halten zu können. Der Kommunismus ist eben nicht, wie 1989 verkündet, »tot« – im Gegenteil: Die Erfolge der Kommunisten beispielsweise in China beweisen, dass gesellschaftliche Planung dem Chaos kapitalistischer Anarchie überlegen ist. Das könnte sich herumsprechen.

Deshalb: AfD, »Der III. Weg« und NPD werden wählbar sein, Kommunisten nicht. Für den Ausschluss haben übrigens alle im Wahlausschuss vertretenen Parteien mit Ausnahme der Grünen gestimmt, obwohl es Spielraum gegeben hätte – auch Die Linke mit Constanze Portner als Vertreterin. Niemals vergessen!