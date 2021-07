RKI stuft Spanien als Risikogebiet ein

Berlin. Wegen stark steigender Coronainfektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag ganz Spanien und damit auch Mallorca und die Kanaren als Risikogebiet ein. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. Das bedeutet, dass das Auswärtige Amt mitten in den Sommerferien wieder von touristischen Reisen in das beliebteste Urlaubsland der Deutschen abraten wird. Wer mit dem Flugzeug aus ­Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss aber wie bisher nur einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung dabeihaben. Damit entfällt dann die Quarantänepflicht. (dpa/jW)