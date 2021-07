La-Ola-Welle als Protest

Christian v. Polentz/transitfoto.de Aktionsbereit und streikwillig: Anhänger der Berliner Krankenhausbewegung jubeln auf der Tribüne (Köpenick, 9.7.2021)

Eine La-Ola-Welle ging am Freitag abend durch das Stadion An der Alten Försterei. Diesmal spielte nicht der Fußballbundesligist 1. FC Union Berlin, sondern Hunderte Krankenpfleger und Beschäftigte der landeseigenen Kliniken Charité und Vivantes kämpften für bessere Arbeitsbedingungen. Zuvor hatten sie in einer Vielzahl von Workshops an ihren Forderungen gefeilt und über Strategien diskutiert.

»Es war schön zu sehen, wie konzentriert und konstruktiv alle für die gemeinsamen Ziele arbeiten«, wird Jeannine Sturm, die auf einer Intensivstation der Charité arbeitet und in der Verdi-Tarifkommission aktiv ist, in einer Mitteilung vom Sonnabend zitiert. Sturm zeigte sich begeistert, dass über 1.000 Menschen den Weg ins Stadion gefunden hatten. Die Stimmung der Menge sei sehr eindrücklich gewesen und habe deutlich gemacht, wie viele die Streikaktionen unterstützen.

Unterstützt wurden die Krankenhausbeschäftigten auch von Aktivisten anderer Initiativen, zum Beispiel von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«. Der Berliner Senat wurde einmal mehr aufgefordert, den »Tarifvertrag Entlastung« in den landeseigenen Kliniken einzuführen und die Beschäftigten gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu entlohnen. Das Ultimatum an den Berliner Senat wurde bekräftigt: Sollten bis zum 20. August keine ernsthaften Fortschritte erzielt werden, sei mit Streiks zu rechnen.

Für Donnerstag und Freitag hatte Verdi zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen (jW berichtete). Die Vivantes-Leitung war dagegen mit einer einstweiligen Verfügung vorgegangen, die sie beim Berliner Arbeitsgericht erwirkt hatte. Mit der Begründung, ohne Notdienstvereinbarung seien »Gefahren für Leib und Leben der Patienten nicht ausgeschlossen«, wurde der Warnstreik der Krankenpfleger bei Vivantes untersagt.

Bei der Gewerkschaft stieß das Vorgehen von Vivantes auf harsche Kritik. Der Konzern setze sich nicht mit den Forderungen der Beschäftigten auseinander, sondern flüchte sich in eine rechtliche Auseinandersetzung, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger.

Streiken durften dagegen Handwerker, Transportmitarbeiter und Reinigungskräfte. Sie arbeiten bei Tochterfirmen von Vivantes und fordern eine Entlohnung gemäß TVöD wie in den Stammhäusern des Unternehmens. Für viele würde das eine Entgelterhöhung von 500 Euro im Monat bedeuten.

»Vivantes wusste ganz genau, dass der Streik die betrieblichen Abläufe nicht behindern würde, da nur einzelne Delegierte teilnehmen sollten«, erklärte die Krankenpflegerin Silvia Habekost nach Gewerkschaftsangaben. Der Vorstand solle sich lieber Sorgen um die Patientensicherheit im Alltag machen, die durch den Personalmangel gefährdet sei.

Von »menschenunwürdigen Zuständen« auf den Stationen wurde von Klinikbeschäftigten berichtet. Es gebe lange Wartezeiten in den Notaufnahmen, die Dienste seien teilweise nur zur Hälfte besetzt, das gehe zu Lasten der Patienten.

Dass solche Zustände nicht Folge der Streiks, sondern an vielen Tagen der Normalzustand sind, sei das eigentliche Problem, hatte die Gewerkschaft immer wieder betont. Das sei der wirkliche Skandal, der so schnell wie möglich beendet werden müsse. Dafür will man sich auch weiterhin einsetzen – selbst mit einer Mobilisierung in einem Fußballstadion.