Schuften ohne Ende

Jan Woitas/dpa-Zentralbild Kein Einzelfall: Mehr als eine Million Ruheständler müssen ihre karge Rente durch Extrajobs aufbessern (Leipzig, 18.2.2014)

Der Trend ist eindeutig: Malochen über das Renteneintrittsalter hinaus. Die Quote an Beschäftigten über 67 Jahren steigt hierzulande, das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, aus der die dpa am Sonntag zitierte.

Demnach waren im vergangenen Jahr 1,04 Millionen Beschäftigte 67 Jahre oder älter. Konkret: Rund 600.000 von ihnen hatten noch im Alter ab 70 einen regelmäßigen Job. Fast 220.000 waren mindestens 75 Jahre alt, 72.000 gar über 80 Jahre. Dazu passt folgende Zahl: Waren 2009 lediglich vier Prozent der Männer und Frauen im Alter ab 65 erwerbstätig, waren es 2019 bereits acht Prozent, wie das Statistische Bundesamt Ende Juni mitteilte.

Der Grund für die Extraschichten ruheloser Ruheständler ist simpel: Zahlreiche Menschen sind auch im hohen Alter auf Einkünfte aus Arbeit angewiesen. Das beobachten Arbeitsmarktforscher bereits seit Jahren. Das Gros aller Malocher im Rentenalter sind Minijobber, etwa 800.000. Der Vorteil: Die oftmals karge Zusatzeinnahme muss nicht versteuert werden.

Die Unterschiede sind ferner geschlechtsspezifisch. Die Rente bei Frauen ist im Vergleich zu Männern erheblich geringer. Nach Angaben der Bundesregierung liegt die durchschnittlich überwiesene gesetzliche Rente derzeit bei unter 1.000 Euro. Frauen erhalten dabei im Schnitt 425 Euro pro Monat weniger ausgezahlt als Männer. Das ging aus einer Antwort des SPD-geführten Bundesarbeitsministeriums vom Dezember 2020 auf eine frühere Anfrage der Linksfraktion hervor.

Damit sind die Geschlechterunterschiede bei den Altersbezügen sogar noch größer als beim Verdienst, kritisierte der Kovorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken, Dietmar Bartsch, am Sonntag auf Nachfrage vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Wir haben nicht nur eine Lohn-, sondern auch eine riesige Rentenlücke zwischen Frauen und Männern.« Laut den Angaben beträgt die Differenz etwa 35 Prozent.

Die Kontroverse dürfte sich weiter zuspitzen, zu einem Wahlkampfthema werden. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) forderte jüngst angesichts von »schockartig steigenden Finanzierungsproblemen in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025« ein noch höheres Renteneintrittsalter, das an die Lebenserwartung gekoppelt wird. Zunächst eine Anhebung auf 68 Jahre. Wenig überraschend: Auch das kapitalnahe Ifo-Institut plädierte für eine weitere Erhöhung des Rentenalters, andernfalls könnten die absehbaren Zusatzkosten zu einer höheren Mehrwertsteuer von 23 Prozent 2030 bzw. 27 Prozent im Jahr 2050 führen. Eine Drohkulisse gegen die arbeitende Bevölkerung.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) intervenierte rasch. Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, erklärte in einer Mitteilung, dass der Wissenschaftliche Beirat die »Renten drastisch kürzen«, den »Sozialstaat abbauen« und die »Alterssicherung privatisieren« wolle. Der Dachverband sei strikt dagegen. Und sowieso: Die Rente sei kein Almosen, sondern ein Sicherheitsversprechen. Und die Rentenfinanzierung kein Konflikt zwischen Generationen, »sondern einer zwischen Kapital und Arbeit«.

Bartsch nannte die soziale Notlage zahlreicher Rentner am Sonntag auf seinem Twitter-Account »ein Trauerspiel für unser Land«. Nach der Bundestagswahl müsse eine große Rentenreform angestoßen werden – »für einen Lebensabend ohne Armut«.