Besonders benachteiligt

imago/photothek Im Jahr 2020 wurden 21.000 technische Ausbildungen weniger abgeschlossen als 2019 (Übungswerkstatt für Handwerksausbildung)

Solange es keine organisierte Bewegung der Ausgebeuteten gibt, wird es so weitergehen: Die Arbeiterklasse steht im Zuge der Pandemie noch schlechter da als zuvor. Nicht nur Minijobber verloren ihre Jobs zu Hunderttausenden. Auch Lohnabhängige in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen mussten während der Pandemie Lohneinbußen aufgrund von Kurzarbeit hinnehmen.

Nun veröffentlichte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) eine Umfrage unter 70 Wirtschaftsorganisationen. Demnach habe die Coronapandemie sich negativ auf die Ausbildung von Geflüchteten ausgewirkt. Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonntag berichteten, gaben 60 Prozent der Befragten an, Geflüchtete seien stärker von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen als ihre Kolleginnen und Kollegen.

An der Umfrage nahmen 41 Industrie- und Handelskammern, 16 Handwerkskammern und 13 andere Organisationen wie Landwirtschaftskammern oder Bildungsträger teil. Rund jeder dritte befragte Verband berichtete demnach von einer mangelnden technischen Ausstattung, die die geflüchteten Auszubildenden hemme. Häufig fehle es an Laptops oder einer stabilen Internetverbindung. Rund jede vierte Organisation habe zudem berichtet, dass die Sprachkenntnisse während der Pandemie kaum gefördert wurden. Außerdem würden sich die eingeschränkten Austauschmöglichkeiten nachteilig auf die Integrationsfortschritte auswirken.

Als hätten die Unternehmen es nicht zum Teil selbst in der Hand: Auch sie klagten der Umfrage zufolge darüber, ihre Auszubildenden schlechter zu erreichen. So hätten 22 Prozent der befragten Organisationen Schwierigkeiten mit der Kontaktaufnahme zu den Ausbildungskandidaten, jede vierte habe aufgrund der unzureichenden technischen Ausrüstung eine erschwerte Kommunikation festgestellt. Auch der Bewerbungsprozess für Geflüchtete habe sich verschlechtert.

Es verwundert nicht: In den Branchen, in denen es permanent an Personal mangelt, weil die Arbeitsbedingungen besonders schlecht und die Löhne sehr niedrig sind, kommen Geflüchtete besonders häufig unter. Dazu gehören etwa das Gastgewerbe und der Einzelhandel. Der Umfrage zufolge werden geflüchtete Auszubildende häufig vor allem in diesen Branchen ausgebildet. Zugleich waren diese von der Coronapandemie und den politischen Maßnahmen dagegen besonders schwer getroffen. Die Unternehmen mussten in den Lockdown-Monaten lange schließen. 80 Prozent der befragten Organisationen nannten das Gastgewerbe als besonders relevant für den beruflichen Einstieg von Geflüchteten. 58 Prozent nannten zudem den Einzelhandel als relevant. (AFP/jW)