Nachschlag: Jetzt handeln!

ZDF/Lee Jackson. »Sie spüren, dass sie aussterben«: Ranger James Mwenda mit Fatou, einem der beiden letzten Nördlichen Breitmaulnashörner ...

Wer sich um das Schicksal der Tiere und Pflanzen sorgt, wird auch von linker Seite nicht selten belächelt. Um so notwendiger ist es, ein paar Fakten in Erinnerung zu rufen, was in der jüngsten Folge der Serie »Terra X« mit Dirk Steffens auf vorbildliche Weise gelungen ist. Ausgangspunkt ist der Bericht des Weltbiodiversitätsrats von 2019, für den 450 Wissenschaftler aus aller Welt ihr Wissen zusammengetragen haben. Das Ergebnis: Auf der Erde spielt sich gerade ein gewaltiges Massensterben ab, aber anders also schon mehrfach vor Millionen Jahren. Seit 1970 sind die Tierpopulationen weltweit um 60 Prozent zurückgegangen, und ein Viertel aller Pflanzen ist verschwunden. Kurzum, die »menschliche Zivilisation«, genauer der Kapitalismus mit seinem Wachstumsdogma, steht kurz davor, die eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören, und zwar unumkehrbar. Auch Pandemien wie »Corona« sind die Folge des rücksichtslosen Umgangs mit der Natur. Gibt es überhaupt noch Zeit zum Handeln? Ja – jetzt! (jt)