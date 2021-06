WHO erklärt Malaria in China für besiegt

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Malaria in China offiziell für besiegt erklärt. »Wir gratulieren den Menschen in China zur Befreiung des Landes von der Malaria«, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf mit. China schließe sich einer »wachsenden Zahl von Ländern an, die der Welt zeigen, dass eine Zukunft ohne Malaria ein realisierbares Ziel ist«. Dem war eine 70jährige Kampagne zur Bekämpfung der Krankheit vorausgegangen. In den 1940er Jahren waren in China noch rund 30 Millionen Malariafälle pro Jahr registriert worden. In den vergangenen vier Jahren gab es keine einzige registrierte Neuinfektion mehr in dem Land. (AFP/jW)