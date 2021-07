imago/ZUMA Press

Zutiefst reaktionär

Zu jW vom 28.6.: »Wie es funktionieren kann«

(…) Rezensent Stefan Siegert dürfte wohl kaum allen Aufführungen des Beethovenschen Tripelkonzerts in den letzten 170 Jahren beigewohnt haben, um sie hier so arrogant abkanzeln zu können. Führende Solisten und Dirigenten haben sich nicht an dem Stück »versucht«, sondern es meisterhaft interpretiert und das Publikum auch in Begeisterung versetzt. Ich konnte etlichen Aufführungen mit unterschiedlichen Besetzungen beiwohnen, auch unter dem von Siegert erwähnten Herbert von Karajan, und bin Zeuge. Hätte das Stück dem Publikum nicht in ausreichendem Maße gefallen, wäre es nicht über einen so langen Zeitraum kontinuierlich auf allen Konzertplänen verblieben. »Der spanische Dirigent Pablo Heras-Casado führt nun aber das Freiburger Barockorchester (…) auf eine Weise mit den mal einzeln, mal als Trio auftauchenden Solisten zusammen, dass man den Eindruck haben kann, Beethoven habe sich auch im Opus 56 durchaus nicht vergriffen.« Beethoven hat sich in keinem einzigen Werk im Ton »vergriffen« (…). »Das Tripelkonzert als Hörvergnügen! Wer hätte das gedacht.« Ach, das dachten schon mehrere Generationen von Konzertbesuchern. Denen genügte vielleicht bereits wie mir eine einzige Phrase im Violoncello am Anfang des zweiten Satzes in der Interpretation von Yo-Yo Ma, um sich auch noch nach 35 Jahren an diesen Moment zu erinnern. Die Konzertform mit mehreren Solisten »verwelkte urplötzlich«? Das Gegenteil ist der Fall. (…)

Ich denke, dass es besser wäre, über die Stücke, die Entstehungszeit und vielleicht auch Biographisches über die Komponisten zu schreiben als Rezensionen über einzelne Aufnahmen. Das Freiburger Barockorchester kommt auffallend oft in jW vor (…). Historismus taucht immer in der letzten Spätphase einer Gesellschaft auf, wenn neue Ideen fehlen. Die produktivste Zeit des 20. Jahrhunderts in der Kunst war die Zeit des Expressionismus, beginnend um die Jahrhundertwende bis in die Zeit der Emigration in den 40er Jahren. Viele Expressionisten waren links eingestellt. Der Gedanke war in die Zukunft gerichtet. Man durfte Phantasie haben. Damals durfte ein Pferd auch blau gemalt werden. Beim Historismus musste es dagegen braun oder weiß gemalt werden, wie vor 300 Jahren. Da sind wir bei der »historischen« Aufführungspraxis in der Musik wieder angelangt – zutiefst reaktionär, passend zu den gesellschaftlichen Zuständen. (…) Haben wir 200 Jahre lang geübt, um jetzt wieder so zu spielen wie am Anfang? Die Wiener Philharmoniker erklärten im 19. Jahrhundert die Werke Anton Bruckners für unspielbar. Sollen wir uns ein solches Spiel- und Klangniveau jetzt zum Vorbild nehmen?

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude, Russland

Nicht vergessen

Zu jW vom 1.7.: »BRD beendet Kriegseinsatz«

Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat mit seiner »uneingeschränkten Solidarität« mit den USA die Bundeswehr auf den Weg nach Afghanistan gebracht. Für seinen Kriegsminister Peter Struck (ebenfalls SPD) ging es um »die Verteidigung Deutschlands am Hindukusch«. Die Bundestagsabgeordneten haben 20 Jahre lang mehrheitlich diesen Wahnsinn unterstützt. Jetzt ist Schluss. All das hat dem Land keinen Frieden und Fortschritt gebracht. 12,2 Milliarden (ohne die Nebenkosten) verpulverte Euro allein für diesen Auslandseinsatz. Von Folgekosten für verletzte, traumatisierte und verstümmelte Soldaten und Zivilisten ganz zu schweigen. Es wäre tausendmal besser gewesen, dem armen Land das Geld als Entwicklungshilfe gezielt zur Unterstützung von zivilen Kräften zur Verfügung zu stellen. 59 Soldaten wären wahrscheinlich noch am Leben. Die Abgeordneten, die immer wieder diesem Krieg zugestimmt haben, sollten über ihr Tun Rechenschaft ablegen – auch sich selbst gegenüber. Schluss mit den Auslandseinsätzen in aller Welt, abrüsten statt aufrüsten – die Mehrzahl der Bundesbürger fordert das! Militärministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist dazu nicht bereit. Sie plant »ihren Frieden« mit Kampfdrohnen! Liebes Wahlvolk: Verzeihen und vergessen wir ihnen dies nicht, denn sie wussten und wissen, was sie tun!

Willi Hoffmeister, Dortmund

Guter Stoff

Zu jW vom 1.7.: »BRD beendet Kriegseinsatz«

Abzug aus Afghanistan: Was wird hinterlassen? Der weltgrößte Opiumanbau! Die Bundeswehr baute Bewässerungsanlagen für die Opiumbauern, dazu wurden sie noch von Bundeswehr-Soldaten bewacht vor Angriffen der Taliban! Ein Skandal. In Afghanistan gibt es ungezählte Konsumenten, die im »Untergrund«, in der Kanalisation leben und dort sich täglich Heroin spritzen. Nie war Heroin von den USA bis zur EU so billig wie heute! Danke, Regierung, für den guten Stoff! Und danke, dass Ihr junge afghanische Menschen traumatisiert und zerstört durch Krieg und Flucht, und jetzt schiebt Ihr sie ab! Das Land ist sicher? Keine Woche vergeht, in der nicht eine Bombe explodiert. Doch der größte Skandal (…) ist, dass die Taliban nun wieder an die Macht kommen. Das Land wird im Chaos hinterlassen, nichts von den Milliarden an Aufbauhilfe hat Früchte getragen. Schön, in Kabul gibt es Hotels, Kaufhäuser, doch fahren wir mal aus Kabul raus … Nein, Ihr habt das Land zerstört! Das nenne ich eine Schande, die Toten, die Verstümmelten … Vor allem: die Opfer sind jetzt ganz ohne Hilfe. Und das alles geschah jahrelang unter den Augen der Bundeswehr! (…)

André Moussa, Knastschadenkollektiv, Berlin

Kollektiver Suizid

Zu jW vom 29.6.: »Agrarwende abgeblasen«

Und so wird denn die von ebenso kurzfristiger wie kurzsichtiger Profitgier getriebene Zerstörung des Planeten von uns allen auch weiterhin mit Milliarden an Steuergeld subventioniert. Die so immer brutaler geschändete und irreversibel geschädigte Natur ihrerseits wird entsprechend reagieren mit noch größeren und zahlreicheren Katastrophen und weiteren Pandemien. Rational erklären oder gar begreifen lässt sich dieser kollektive Suizid nicht. Schon gar nicht mit den Euphemismen »Kultur«, »Zivilisation« oder »Fortschritt«.

Reinhard Hopp, Berlin