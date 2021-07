ATTAC startet Kampagne für Vermögenssteuer

Ralph Orlowski/REUTERS

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC informierte am Sonntag per Pressemitteilung über den Start seiner neuen Kampagne zur Wiedereinführung einer Vermögenssteuer:

Mit einer Aktion vor der Frankfurter Börse hat ATTAC eine Kampagne für die angemessene Besteuerung von Reichtum gestartet. Unter dem Motto »Wer zahlt? Mit der Vermögenssteuer aus der Krise!« fordert das globalisierungskritische Netzwerk die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die Reform der Erbschaftsteuer sowie eine einmalige Vermögensabgabe, um die Belastungen durch die Pandemie auszugleichen.

»Corona zeigt wieder einmal, dass einschneidende Krisen nur ein leistungsfähiger Staat bewältigen kann. Dessen dringlichste Aufgabe ist es zur Zeit, die Folgen der Pandemie zu überwinden und zugleich den notwendigen sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft tatkräftig anzugehen«, sagt ­Alfred Eibl, Steuerspezialist bei ATTAC. »Doch wie in der großen Finanzkrise 2007 bis 2009 besteht auch diesmal die Gefahr, dass die Krisenkosten vor allem den unteren und mittleren Einkommensbezieher*innen aufgehalst werden, während die Reichen dank staatlicher Hilfen noch reicher werden.«

So zeigt sich auch in der Coronakrise, dass Staatsgeld in großem Umfang eingesetzt wird, um Vermögen zu sichern. Aktuelle Vermögensberichte wie die von Capgemini oder Credit Suisse belegen, dass die Anzahl der Millionär*innen und Milliardär*innen steigt. Zudem werden Reiche bei Steuerzahlungen privilegiert. So wurden im Jahr 2019 Schenkungen von mehr als 20 Millionen Euro laut Statistischem Bundesamt im Durchschnitt nur mit einem Steuersatz von 0,9 Prozent belastet, während die offiziellen Steuersätze zwischen 23 und 50 Prozent liegen. Vermögen im Wert von Hunderten Millionen Euro können nahezu steuerfrei verschenkt werden. Bekanntester Fall: das Aktienpaket, das Friede Springer 2020 Konzernvorstand Mathias Döpfner schenkte.

Alfred Eibl: »Diese Situation ist untragbar. (…) Große Vermögen, sehr hohe Einkommen, Erbschaften und Schenkungen müssen endlich angemessen zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen werden.«

Die Fraktion der Partei Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert den Stopp aller Abschiebungen nach Afghanistan. In einer Pressemitteilung vom Sonntag heißt es:

Am Dienstag, dem 6. Juli 2021, ist eine Sammelabschiebung mit Geflüchteten aus ganz Deutschland nach Afghanistan geplant. Auch aus Hamburg sollen zwei Menschen in den Flieger gesetzt und damit in Todesgefahr geschickt werden. Carola Ensslen, flüchtlingspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, kritisiert die Abschiebungen scharf: »Afghanistan ist das unsicherste Land der Welt. In Krieg und Elend darf niemand abgeschoben werden – auch keine Straftäter. Wie kürzlich bekanntwurde, ist ein junger Mann aus Hamburg, der im Februar nach Afghanistan abgeschoben wurde, dort durch eine Granate getötet worden. (…) Die Behauptung des Hamburger Senats, ›nur‹ Straftäter abzuschieben, ist überdies scheinheilig. Es sind junge Männer dabei, die ihre Strafe verbüßt und ihr Leben neu aufgestellt haben. (…) Es ist zutiefst unmenschlich und kaltherzig, wenn der Senat angesichts des Todes des im Februar abgeschobenen jungen Mannes weiter abschiebt. Wer sich zu Menschenrechten bekennt, darf Menschen nicht der Lebensgefahr ausliefern!«

Anlässlich der Sammelabschiebung rufen der Hamburger Flüchtlingsrat und verschiedene Geflüchteteninitiativen zu einer Kundgebung vor der Innenbehörde auf: am 6.7. von 15 bis 17 Uhr, Johanniswall 4.