Nachschlag: Erde unbewohnbar

Sid Bones-Scotchman/via REUTERS Ein Funke genügt: Die gesamte Westküste der USA und Kanadas ist wegen Hitze und Trockenheit von Wald- und Buschbränden bedroht (McKay Creek, Kanada, 1.7.2021)

Die Aufnahmen, die die britische BBC aus Lytton im Westen Kanadas ausstrahlte, waren so kurz wie erschütternd. Nach tagelangen Rekordtemperaturen knapp unter 50 Grad hatte sich die kleine Ortschaft plötzlich in ein Flammenmeer verwandelt. »Wir müssen hier raus«, hört man eine Frau. »Aber wohin?« fragt eine andere verzweifelt. Damit es auch der letzte begreift: Es geht nicht um ein seltenes Wetterphänomen, wie es alle hundert Jahre einmal vorkommt, sondern um die Klimakatastrophe, durch die immer mehr Gegenden in der Welt unbewohnbar werden. Was noch gar nicht in den Schlagzeilen stand: Im Süden Iraks sind die Temperaturen auf mehr als 50 Grad Celsius geklettert. Die Bevölkerung befindet sich in Aufruhr, da gleichzeitig die Stromversorgung gekappt wurde – das kriegsversehrte Land kann seine Rechnungen im benachbarten Iran nicht mehr bezahlen. Nur eines weckt vor diesem Hintergrund Hoffnung: Auch das US-Militär im Mittleren Osten ist wegen der Hitze gegenwärtig nicht mehr einsatzfähig. (jt)