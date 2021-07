imago/ZUMA Press

Zu jW vom 26./27.6.: »Ignoranz, Russophobie und würdiges Gedenken«

Die Rede des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum Beginn des deutschen Angriffskriegs gegen die Sowjetunion vor 80 Jahren ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Dass sie nicht von jedermann goutiert wurde, war zu erwarten. Der Historiker Wolfram Wette belegt jedoch, dass der Kriegvorbereitungspropaganda, also der mentalen, manipulativen Beeinflussung der Wehrmachtssoldaten, eine besondere Bedeutung zugekommen war. Der russische Mensch, die russische Bevölkerung, der russische Soldat wurden ja tatsächlich mit suggestiven Bildern beschrieben, die sie als das eigentlich Böse schlechthin malten. Der Vernichtungsfeldzug konnte nur durchgeführt werden auf der seelischen Basis einer Angst-und-Furcht-Mischung, die aus Wehrmachtssoldaten grausame Bestien werden ließ. Dazu kam der Rassismus, der die angebliche Inferiorität des Russen, dargestellt als »slawischer Untermensch« schlechthin, eintrichterte. Ohne vorangehende jahrzehntelange Propaganda ist solch ein Krieg nicht möglich.

Es ist auf den ersten Blick schwer verständlich, dass ein »Land der Dichter und Denker« einem irren Schreier wie Hitler verfiel. Hitler war ein Irrer im eigentlichen Sinn des Wortes. Wieso verfielen ihm die Deutschen? Schwer zu beantworten, zunächst. Doch hier müsste die wissenschaftliche Forschungsarbeit ansetzen und fragen, welches die psychologischen Grundlagen waren, auf denen aufbauend die Hitlerschen Reden zum Beispiel Anklang fanden. Wissenschaftlich heißt: neutrale Forschung ohne Schuldzuweisung. Was ging in der Psyche der Deutschen vor? Genügt die Antwort, sie seien einfach autoritätshörig gewesen? Ich glaube, nicht. Tiefenpsychologische Forschung, ausgehend von Sigmund Freud und Al­fred Adler, erfasst die tiefer liegenden Motive und seelischen Grundlagen, die sich beim einzelnen finden lassen. Gesellschaftliche Einflüsse müssen hier genauso berücksichtigt werden. Ein Buch von Ernst Weiß, »Ich, der Augenzeuge«, ist hierzu lesenswert.

Der grassierende Geschichtsrevisionismus arbeitet mit einer Entlastungsfunktion: Es solle endlich Schluss sein mit dem »Schuldkult«. Ja, es ist nachvollziehbar, dass die Kinder und Kindeskinder der Kriegsgeneration nicht immer der Taten und Unterlassungen ihrer Eltern bezichtigt werden wollen. Abwehr des »Schuldkultes« ergibt jedoch noch keine Grundlage wirklichen Verstehens. Und das wirkliche Verstehen muss erfolgen. Sonst laufen wir in die nächste Katastrophe.

Dr. Barbara Hug, Schweiz

Denken lernen

Zu jW vom 30.6.: »Das Eigene und das Fremde«

Endlich einmal ein Autor, der sich nicht darauf beschränkt, gegen negative Erscheinungen und deren Akteure zu wettern, sondern versucht, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Mit anderen Worten: die Bedeutung des subjektiven Faktors im gesellschaftlichen und politischen Kontext darzustellen. Niemand wird bekanntlich als »Querdenker«, Verschwörungstheoretiker oder Faschist geboren. Was macht die Menschen zu dem, als das sie sich in jenen Kategorien präsentieren? Götz Eisenberg packt in seinem Artikel ein gewichtiges Thema an, das im gesellschaftlichen und politischen Diskurs allerdings bestenfalls eine Außenseiterrolle einnimmt: die kindliche Entwicklung! Seine Ausführungen dazu unterstütze ich vorbehaltlos, möchte sie jedoch noch um einen Aspekt ergänzen. Wer spätestens seit PISA in den hiesigen Bildungseinrichtungen nicht mehr erfährt, dass selber denken schlau macht und Bildung nicht mehr in erster Linie der Persönlichkeitsentwicklung dient, sondern der Herstellung nutzenmaximierender Marktsubjekte im Sinne der Humankapitaltheorie, also Bildung im ursprünglichen Sinne durch Ausbildung ersetzt wird, zeigt sich offen für Orientierungsangebote aller Art, ohne die Fähigkeit zu entwickeln, mit Hilfe von Orientierungswissen diese kritisch zu durchleuchten und die wahren Verursacher der jeweiligen Misere zu erkennen. Wo Kulturaneignung bei Kindern durch Gewöhnung und nicht etwa durch Hinterfragen geschieht (siehe Rolle der Eltern im Eisenberg-Artikel), wo Kinder vornehmlich das Gedachte statt das Denken gelehrt bekommen (Ludwig von Friedeburg, ehemaliger hessischer Kultusminister), braucht es niemanden zu wundern, wenn das Feld für menschenfeindliche Theorien, Ideologien und Handlungen fast täglich wächst. Vielleicht täte dem Land, vor allem seinen fortschrittlichen gesellschaftlichen und politischen Organisationen, eine grundlegende Debatte über fragwürdige Kindheitsmuster und notwendige Alternativen dazu mehr als gut.

Dr. Hans-Joachim Müller, Bad Zwischenahn

Lug und Trug

Zu jW vom 1.7.: »Ammenmärchen des Westens«

Was für ein lesenswerter Beitrag von Wolfram Elsner! Am Beispiel von Covid-19 beschreibt er präzise, wie wir von jenen im »freiheitlichen Westen« manipuliert werden, die sich so laut über Manipulationen aus China oder Russland erregen. Dazu verschweigt man Wahrheiten, verdreht Fakten oder verbreitet völlig ungeniert haltlose Unwahrheiten. Es geht dort nicht um Wahrheit oder Kenntnis. Es geht darum, Konkurrenten niederzuhalten. Mit allen Mitteln. Was für eine honorige Gesellschaft, in der Lüge und Selbstbetrug zu den alles beherrschenden Werten zählen!

Joachim Seider, per E-Mail

Falscher Begriff

Zu jW vom 30.6.: »Profitable Pandemie«

Eine »Krise«, in der nicht alle gleichermaßen Einbußen und Verluste hinzunehmen haben, ist (…) keine Krise, sondern eine verschärfte Form der üblichen kapitalistischen Umverteilung. (…) Aber eine »Krise« oder Rezession, in der die Reichsten schneller reich werden als in allen anderen »Krisen«, ja sogar schneller als in einer »Konjunktur«, ist keine einfache Steigerung der »Umverteilung«, sondern sie ist einfach ein Raubzug. Nichts anderes.

Bernd Kulawik, Bern/Schweiz