Kampf ums schwarze Gold

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Das Ölkartell bestimmt den Takt der Fördertürme

Während die Ölpreise auf dem höchsten Stand seit Oktober 2018 sind, wartete die Welt am Donnerstag auf die Entscheidung der »OPEC plus« über ihr weiteres Vorgehen. Zumindest an diesem Tag mussten Wirtschaft und Politik sich aber noch gedulden, weil die Fachminister der 23 Staaten umfassenden Interessengemeinschaft sich nicht einigen konnten. Die als Videoschaltung organisierte Diskussion sollte am Freitag nachmittag fortgesetzt werden.

Die »OPEC plus«, die von Saudi-Arabien und Russland als größte Ölproduzenten dominiert wird, hatte sich im April 2020 darauf verständigt, ihre Gesamtförderung vorübergehend um 9,7 Millionen Barrel pro Tag (bpd) herunterzufahren. Zuvor waren die Ölpreise aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie unter 20 US-Dollar pro Barrel gefallen. Teil der Vereinbarung zwischen den Staaten der »OPEC plus« war auch, die Produktionssenkungen schrittweise wieder zurückzunehmen, soweit die Erholung der Weltwirtschaft und der Ölpreise es gestatten würde. Nach weitgehend übereinstimmenden Schätzungen produziert die »OPEC plus« gegenwärtig immer noch ungefähr 5,7 Millionen bpd weniger als vor dem Kürzungsbeschluss.

Als die Ölminister der Gemeinschaft zuletzt am 1. Juni konferierten, lag der Preis für den international wichtigsten Richtwert Brent Crude zwischen 70 und 71 US-Dollar pro Barrel. Inzwischen hat er sich bei gut 75 US-Dollar stabilisiert und mehrmals sogar die 76-US-Dollar-Marke überschritten. Der Preis des für Nordamerika maßgeblichen Richtwerts WTI lag am Freitag nur um 58 Cent unter dem von Brent. Normalerweise beträgt der Unterschied mehrere US-Dollar.

Indien und andere Länder, die arm an fossilen Energiequellen sind und sehr viel Öl importieren müssen, hatten die »OPEC plus« in den vergangenen Wochen gedrängt, das Preisniveau durch eine deutliche Steigerung ihrer Fördermenge zu entspannen oder zumindest zu stabilisieren. Aufgrund der Tatsache, dass der globale Bedarf an Erdöl zur Zeit konstant über der Fördermenge liegt und die gelagerten Vorräte rasch zusammenschrumpfen, gilt ein Ölpreis bei 80 US-Dollar pro Barrel in absehbarer Zukunft als realistisch.

Nach übereinstimmenden, wenn auch nicht offiziell bestätigten Berichten internationaler Medien hatten sich Saudi-Arabien und Russland im Vorfeld der Videokonferenz vom Donnerstag darauf verständigt, die Fördermenge der Gemeinschaft ab August bis Dezember um zwei Millionen bpd zu vergrößern. Das sollte in monatlichen Schritten von jeweils 400.000 bpd erfolgen.

Die Einigung scheiterte inoffiziellen Informationen zufolge an den Vereinigten Arabischen Emiraten, die gern erheblich mehr Erdöl produzieren und verkaufen möchten, als ihnen bisher zugestanden wurde. Grundlage dafür ist der Ausbau ihrer Kapazitäten, die sie nun auch nutzen wollen. In diesem Zusammenhang streben die Emirate eine Revision der Ausgangslage an, die in ihrem Fall im April 2020 mit 3,2 Millionen bpd festgelegt wurde. Sie fordern, dass diese auf 3,8 Millionen bpd erhöht werden müsse, so dass sie 600.000 bpd zusätzlich auf den Markt bringen könnten. Außerdem lehnen die Emirate angeblich den Vorschlag Saudi-Arabiens ab, die schrittweise Rücknahme der im April 2020 beschlossenen Senkung der Förderung bis Ende 2022 zu strecken. Die damalige, bis jetzt nicht veränderte Planung sieht vor, die frühere Produktionshöhe schon im April 2022 wieder zu erreichen.

Die mit Berechnungen und Prognosen befassten Stellen der »OPEC plus« gehen von der Annahme aus, dass die globale Nachfrage nach Erdöl im laufenden Jahr um rund sechs Millionen bpd über dem Verbrauch des Vorjahres liegen wird. Der größte Teil dieses Zuwachses, nämlich rund fünf Millionen bpd, werde in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.

Diese Einschätzung ermutigt jene Kräfte innerhalb der Arbeitsgemeinschaft, die eine großzügigere Steigerung der Fördermengen als bisher beabsichtigt befürworteten. Dazu gehört tendentiell auch Russland. Gebremst wird vor allem von Saudi-Arabien, das mit dem ungewissen Verlauf der Pandemie und möglichen Rückschlägen der Weltwirtschaft im nächsten Frühjahr argumentiert.