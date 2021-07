Erneut Anklage gegen Libanons Premier

Beirut. Fast ein Jahr nach der Explosion im Hafen von Beirut hat auch der neue Ermittlungsrichter in dem Fall Anklage gegen den geschäftsführenden Regierungschef Hassan Diab erhoben. Auch weitere Politiker würden strafrechtlich verfolgt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Freitag. Ihnen wird demnach eine mögliche Mordabsicht sowie Fahrlässigkeit vorgeworfen. Gegen den Exministerpräsidenten Diab und drei frühere Minister war bereits im Dezember Anklage erhoben worden. Zwei der früheren Minister beantragten daraufhin bei einem Kassationsgericht, den Fall einem anderen Ermittlungsrichter zu übertragen. Im Februar gab das Gericht ihrem Antrag statt und übertrug den Fall dem Richter Tarek Bitar. Bei der Explosion waren am 4. August mehr als 190 Menschen getötet und rund 6.000 verletzt worden. (dpa/jW)