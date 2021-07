»Ocean Viking« rettet mehr als 40 Flüchtlinge

Rom. Die Hilfsorganisation SOS Méditerranée hat im Mittelmeer mehr als 40 Menschen aus Seenot gerettet. Die Crew der »Ocean Viking« habe die Flüchtlinge bei zwei Einsätzen in maltesischen Gewässern aufgegriffen, teilte die Organisation in der Nacht zu Freitag mit. Demnach griff ein Patrouillenboot der »libyschen Küstenwache« während der ersten der beiden Rettungsaktionen die »Ocean Viking« an. Der Organisation zufolge verfolgte die »Küstenwache« das Boot in der maltesischen Such- und Rettungszone und habe auch Schüsse in seine Richtung abgefeuert. (dpa/jW)