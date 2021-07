»Morgendämmerung«-Vize im Gefängnis

Athen. Der Vizevorsitzende der griechischen faschistischen Partei »Goldene Morgendämmerung« ist am Freitag in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht worden. »Christos Pappas wird in das Domokos-Gefängnis gebracht«, sagte ein griechischer Justizbeamter nach einer Gerichtsanhörung gegenüber AFP. Vor seiner Festnahme am Donnerstag war der 59jährige monatelang untergetaucht. Er wurde im Oktober zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die »griechische Demokratie« habe das »Gift der ›Goldenen Morgendämmerung‹« beseitigt, erklärte Regierungssprecherin Aristotelia Peloni am Donnerstag abend. (AFP/jW)