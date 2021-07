Afghanistan: Stützpunkt Bagram offiziell übergeben

Kabul. Das US-Militär hat den Hauptstützpunkt Bagram in der Nähe von Kabul am Freitag offiziell an die afghanische Armee übergeben. Ein Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums gab im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt: »Die Truppen der USA und der (internationalen) Koalition sind vollständig von dem Stützpunkt abgezogen, und von nun an werden afghanische Soldaten ihn beschützen und für den Kampf gegen den Terrorismus nutzen.« Zuvor hatte bereits ein US-Vertreter den Abzug von ihrem größten Militärstützpunkt in Afghanistan verkündet. (AFP/jW)