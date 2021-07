WDR/Text und Bild Medienproduktion/Dietmar Nill Diese Vögel sind ziemlich monogam: »Elstern«

Elstern

Clevere Überflieger

Sie keckern lauthals, wenn sie Dachrinnen von Häusern nach Essbarem durchsuchen. Mit Krähen spielen sie auch schon mal in Baumkronen Fangen und hüpfen dabei von Ast zu Ast. Sie fliegen vielleicht etwas ungelenk, aber selbst dabei bewahren sie eine gewisse Anmut. Elstern sind kluge Vögel und sogar sehr sozial eingestellt, helfen sie sich doch gegenseitig bei der Aufzucht der Jungen. Sehr schönes Porträt der zu Unrecht als diebisch verschrienen Tiere und ihrer Verwandten. D 2021.

Arte, 12 Uhr

Eine Erde – viele Welten

In sechs Teilen geht es einmal rund um den Globus. Die »Terra X«-Dokureihe orientiert sich bei ihrer Aufteilung an den unterschiedlichen Lebensräumen unseres Planeten. Es geht unter anderem auf einsame Inseln, in Wüsten und auf Berge. Gesellschaftsabgewandt ist die Reihe dabei nicht, eine Folge ist der Stadt als Biotop gewidmet. Alle Teile laufen am Stück. D/GB 2016.

3sat, 13.15 Uhr

Wayne’s World

Rob Lowe ist nicht nur ein sehr gutaussehender Mann, sondern auch noch einer der umtriebigsten und fähigsten Comedyschauspieler der USA. In der Komödie aus den frühen 90ern spielt er den dubiosen TV-Produzenten Benjamin Kane, der den beiden Dödeln Wayne Campbell (Mike Myers) und Garth Algar (Dana Carvey) ihre im lokalen Kabel-TV laufende Unterhaltungsshow abluchsen will. Fortsetzung läuft im Anschluss. USA 1992.

ZDF Neo, 20.15 Uhr

Jim Morrison

Die letzten Tage in Paris

Am 3. Juli jährt sich der Todestag von Jim Morrison zum 50. Mal – Anlass für einen ganzen Themenabend über den Sängers der Doors. Eingeläutet wird er mit diesem neuen Film, der Morrisons Aufenthalt in der französischen Seine-Metropole nachzuverfolgen versucht, wo er 1971 starb. Es folgen die Doors-Doku »When You’re Strange« von 2009 und danach das letzte dokumentierte Konzert der Band auf dem Isle-of-Wight-Festival im August 1970. F 2021.

Arte, 21.45 Uhr

Zulu – blutiges Erbe

Nichts für schwache Mägen: Der in Südafrika spielende Thriller, entstanden unter Regie von Jérôme Salle, zeigt Ali Sokhela (Forest Whitaker) und Brian Epkeen (Orlando Bloom) als Polizistenduo, das einem rassistischen Netzwerk auf der Spur ist. F/Südafrika 2013.

3sat, 22.25 Uhr