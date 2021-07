Suche geht weiter

Miami-Dade Fire Rescue via AP

Gut eine Woche nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida suchen die Einsatzkräfte weiter verzweifelt nach Verschütteten. Die Zahl der in den Trümmern geborgenen Todesopfer liegt inzwischen bei 18 – darunter auch zwei Kinder, wie am Mittwoch abend (Ortszeit) bekannt wurde. Fast 150 Menschen gelten noch als vermisst. Befürchtet wird daher, dass sich die Zahl der Toten noch deutlich erhöht. Das strandnahe Gebäude mit rund 130 Wohneinheiten war vergangene Woche in der Nacht zu Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache teilweise eingestürzt. Die Menschen wurden im Schlaf überrascht. Der als Champlain Towers South bekannte Wohnkomplex stammt aus den 1980er Jahren. Ein von einer externen Firma verfasster Inspektionsbericht aus dem Jahr 2018 hatte größere strukturelle Mängel am Beton des Gebäudes aufgelistet. Laut US-Medien habe die Hausverwaltung zudem Sanierungen in Millionen-US-Dollar-Höhe angemahnt. (dpa/jW)