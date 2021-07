Halbzeit im Streikultimatum

Florian Boillot Schluss damit: Für die Beschäftigten der Berliner Krankenhaustöchter gelten entweder keine oder sehr schlechte Tarifverträge (Berlin, 29.6.2021)

Die Frist läuft ab. 50 Tage haben der Berliner Senat und die öffentlichen Krankenhausträger der Stadt noch Zeit, grundlegende Verbesserungen für die Beschäftigten von Vivantes und Charité sowie ihrer Tochterunternehmen einzuleiten. Zur Halbzeit ihres am 12. Mai verkündeten 100-Tage-Ultimatums machten Beschäftigte und Verdi-Aktive dazu am Donnerstag bei einem digitalen Pressegespräch klare Ansagen. »Wenn bis zum Ablauf des Ultimatums bei den Arbeitgebern kein Einigungswille festzustellen ist, kommt es zum Streik«, sagte Meike Jäger, die im Verdi-­Landesbezirk Berlin-Brandenburg für das Gesundheitswesen zuständig ist.

Trotz gesunkener Infektionszahlen habe sich die Arbeitsbelastung in den Krankenhäusern nicht entspannt, berichtete Jeannine Sturm, die auf einer Intensivstation der Charité arbeitet. Bei den Beschäftigten wachse vielmehr die Sorge, wie es in ihren Berufen nach der Coronakrise weitergeht. »Denn schon vor der Pandemie waren wir überlastet«, betonte die Krankenpflegerin. »Man rennt von Maschine zu Maschine, aber sich um die Menschen zu kümmern, die an den Maschinen dranhängen, das kommt fast immer zu kurz.«

In den Tochterunternehmen kommt zu den harten Arbeitsbedingungen noch schlechte Bezahlung. »Ich verdiene gut 800 Euro weniger als Angestellte der Muttergesellschaft, die nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden«, erklärte Jenny Lange, die im Bistro des Klinikums Spandau für die Vivantes-Tochter SVL arbeitet. »Das Gefühl, weniger wertgeschätzt zu sein, zieht einen innerlich runter.«

So fühlt sich auch Julia Butter, die bei der Labor Berlin GmbH arbeitet. Dort wird ein Großteil der Coronaantikörpertests für die Hauptstadtregion durchgeführt – rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche. »Unsere Arbeit ist zur Bekämpfung der Pandemie essentiell«, sagte die Laborantin. »Aber gedankt wird uns das mit prekären Arbeitsbedingungen.« Damit müsse Schluss sein. Die Beschäftigten der Tochterunternehmen machten die gleiche Arbeit wie die Klinikbeschäftigten, deshalb müssten sie wie diese nach dem TVöD bezahlt werden. Dafür hatten bereits am Dienstag mehr als 300 Beschäftigte der Tochtergesellschaften ihre Arbeit niedergelegt. Ein erster Warnschuss.

In den vergangenen Wochen haben die Verdi-Aktiven die Auseinandersetzung gezielt in die Berliner Bezirke getragen und Lokal- und Landespolitiker mit ihren Forderungen konfrontiert. Weit mehr als 100 von ihnen haben öffentliche Unterstützung bekundet – darunter 28 Mitglieder des Abgeordnetenhauses und 59 Kandidaten sowie etliche Bezirksverordnete und Bürgermeister. »Den Worten müssen nun Taten folgen«, forderte Julia Butter von der Labor Berlin GmbH. Deren Geschäftsführung weigert sich weiterhin, Tarifverhandlungen aufzunehmen und droht statt dessen mit Arbeitsplatzabbau, sollten die Gehälter auf TVöD-Niveau angehoben werden.

Um solche Praktiken zu beenden und die Geschäftsführungen zu ernsthaften Verhandlungen zu bringen, erhöht die Berliner Krankenhausbewegung kommende Woche den Druck. Die Beschäftigten wollen am Freitag zu Hunderten im Union-Stadion Alte Försterei zusammenkommen, Forderungen diskutieren, Stärke demonstrieren und sich auf weitere, noch größere Aktionen vorbereiten.