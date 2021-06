Der Kampf gegen den Konzern

PVM Productions INC. 2019 / Mongrel Media Sein Kampf hat die Welt verändert: Percy Schmeiser (Christopher Walken) hat die besseren Argumente

David gegen Goliath. Bauer gegen Monsanto. Wie soll so eine Geschichte schon enden? Natürlich wird nur ein Filmstoff daraus, wenn der Riese schließlich strauchelt, wenn der Außenseiter siegt. Und so ist das Genre »sturköpfiger Farmer/Umweltaktivist zieht in die scheinbar aussichtslose Gerichtsschlacht gegen Großkonzern« nicht unbedingt vielseitig. Auch »Percy«, die filmische Nacherzählung des Falls von Percy Schmeiser, einem kanadischen Bauern, der von Monsanto wegen der Nutzung von genpatentiertem Raps verklagt wird, ächzt im Prokrustesbett der Erin-Brockovichiade.

Unausweichlich die rührigen Szenen, in denen der Farmer andächtig die von Hand beschrifteten Einmachgläser mit Saatgut im Scheunenregal sortiert oder mit der Enkelin auf dem Mähdrescher hockend darüber philosophiert, dass das wertvollste Gut der Familie in Form der kleinen Körner von Generation zu Generation weitergegeben werde. Und das seit Jahrhunderten, wie der Film zu betonen nicht müde wird. Natürlich fahren die Handlanger des bösen Konzerns in weißen Vans umher, tragen dunkle Sonnenbrillen und teure Anzüge. Natürlich sträubt sich der Farmer zunächst, in die aussichtslose Schlacht zu ziehen. Mit Gerichten will er so wenig zu tun haben wie ein Vegetarier mit Schweinespeck. Erwartungsgemäß lenkt er aber ein und verbeißt sich derart in die Sache, dass er stur von Instanz zu Instanz zieht, während andere längst an den ungünstigen Urteilen gegen seine Sache verzweifelt sind.

»Percy« setzt noch eins drauf und veranlasst den Streiter gegen den Genraps zu einer Indien-Rreise, auf der er vom Elend der dortigen Bauern erfährt, die mit dem Monsanto-Stoff ihre Böden zugrunde gerichtet, ihre Familien ins Elend gestürzt und nicht selten aus Verzweiflung ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt haben. Und so kommt es, wie es kommen muss: Der vielfach überkonstruierte Plot kommt nicht in Gang. Eine wirkliche Beziehung zu den schablonenhaften Figuren will sich nicht aufbauen, auch die großen Gerichtsplädoyers fehlen. Emotional ist der Zuschauer kaum beteiligt.

Dennoch ist »Percy« kein schlechter Film. Christopher Walken spielt die Titelrolle so unaufgeregt wie nur möglich. Die Nachricht, sein Hof sei hoch verschuldet, nimmt er mit demselben ausdruckslosen Gesicht hin wie den Anruf, in dem ihm mitgeteilt wird, dass seine Frau Louise verunglückt sei und im Krankenhaus liege. »Scrubs«-Gesicht Zach Braff assistiert bei dieser beiläufigen Erzählweise, indem er überzeugend den hinkenden Provinzanwalt gibt, der es gänzlich unbeeindruckt mit den gutbezahlten Anwaltsteams der Gegenseite aufnimmt.

Während die einen Gutachten und Genanalysen aufbieten und Detekteien buchstäblich »ins Feld« schicken, hat er einen anderen Zugang zu den Menschen vor Ort, etwa den Saatguthändlern, mit deren Hilfe er Transportwege von Saatgutlieferungen rekonstruieren und die er zu Aussagen ermutigen kann, sie seien von Monsanto-Schergen bedroht worden.

Diese Nüchternheit in der schauspielerischen Darstellung wie in den Dialogen führt dazu, dass sich »Percy« eher wie ein szenisch untermalter Dokumentarfilm, ein um klare Botschaften bemühter Lehrfilm anfühlt und weniger wie ein Umweltmelodram für die große Leinwand. Regisseur Clark Johnson operiert mehr mit Argumenten als mit Pathos. Übrigens auch denen, der Monsanto-Anhänger. Die da etwa lauten: Resistenteres Saatgut, das weitgehend vor Schädlingsbefall geschützt ist, könne dazu beitragen, den Hunger in der Welt zu besiegen. Dagegen stehen Hunderttausende von Selbstmorden von Kleinbauern, die durch Monsanto-Saatgut in den Ruin getrieben wurden, oder der um 75 Prozent erhöhte Wasserverbrauch sowie die schlechte Widerstandsfähigkeit der Genpflanze gegen Dürren.

Percy Schmeisers Kampf gegen den Konzern, der heute zur deutschen Bayer AG gehört, wird freilich filmisch geglättet. Schmeiser, der in der Leinwandadaption als Einzelgänger erscheint, war tatsächlich Berufspolitiker, über Jahrzehnte Bürgermeister und einige Jahre Provinzabgeordneter von Saskatchewan. Seine 600-Hektar-Farm ist auch wahrlich nicht die eines Kleinbauern. Geschenkt. Sein Kampf hat die Welt verändert, womöglich Monsantos Ambitionen vereitelt, auch Lebensmittelpflanzen wie Weizen genetisch zu verändern, wie der Film suggeriert. Es war längst Zeit, ihm ein filmisches Denkmal zu errichten. Den Erfolg von »Percy« kann er selbst nicht mehr miterleben. Percy Schmeiser verstarb im Oktober 2020 im Alter von 89 Jahren.