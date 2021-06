Proteste gegen Regierung in Eswatini

Mbabane. Die Monarchie in Eswatini (früher Swaziland) wird von Protesten erschüttert. Die Regierung erließ daher am Dienstag abend weitreichende Einschränkungen. Als Begründung wurde auch eine neue Welle der Coronapandemie genannt. In den vergangenen Tagen kam es in dem Kleinstaat mit nur knapp 1,2 Millionen Einwohnern mehrfach zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten, die demokratische Reformen verlangen. Am Mittwoch fielen nach offiziell zunächst unbestätigten Berichten wieder Schüsse, Fahrzeuge brannten. Politische Par­teien sind seit 1973 verboten. (dpa/jW)