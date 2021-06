Rekordzahl Flüchtender über Ärmelkanal

London. Die Zahl der über den Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien Flüchtenden hat im Juni ein neues Rekordhoch erreicht. Mehr als 2.000 Menschen machten sich auf die gefährliche Überfahrt, wie die BBC berichtete. Bei mehreren Einsätzen im Ärmelkanal wurden am Dienstag insgesamt 46 Geflüchtete gerettet, wie die zuständige Meerespräfektur in der Nacht zum Mittwoch meldete. Wie die Nachrichtenagentur AFP ergänzend unter Berufung auf die Rettungskräfte berichtete, waren alle elf Menschen in einem Boot unterkühlt, eine Frau habe zudem Verbrennungen an den Beinen erlitten. (dpa/jW)