Steigende Coronazahlen besonders in Afrika

Genf. Die Zahl der gemeldeten Coronainfektionen weltweit ist vergangene Woche erstmals seit Mitte April wieder leicht gestiegen. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch in Genf berichtete, wurden gleichzeitig weltweit so wenige Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet wie seit November 2020 nicht mehr. Besorgniserregend seien die Zahlen aus Afrika. Dort stieg die Zahl der gemeldeten Infektionen im Vergleich zur Vorwoche um 33 Prozent, die Zahl der gemeldeten Todesfälle um 42 Prozent. (dpa/jW)