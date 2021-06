Flüchtende tot vor Lampedusa geborgen

Agrigent. Wenige Seemeilen vor der Küste der italienischen Insel Lampedusa sind mehrere Bootsflüchtlinge gestorben. Am frühen Mittwoch morgen habe einer der Flüchtlinge auf dem Boot einen Notruf abgesetzt, teilte die italienische Küstenwache mit. Demzufolge befanden sich ungefähr 60 Menschen an Bord des Bootes. Wenig später kenterte es, als die Küstenwache schon zum Einsatz ausgerückt war. Die Retter bargen nach eigenen Angaben sieben Tote aus dem Wasser. Fünf Menschen mussten reanimiert werden, darunter auch eine Schwangere. Insgesamt 46 Geflüchtete wurden an Bord der Patrouillenboote genommen. (dpa/jW)