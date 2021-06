EU verlängert Sanktionen gegen Russland

Brüssel. Die EU verlängert die Wirtschaftssanktionen gegen Russland um weitere sechs Monate. Darauf verständigten sich nach AFP-Informationen die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten am Mittwoch. Sie sollen demnach bis zum 31. Januar 2022 in Kraft bleiben. Die EU hatte die Strafmaßnahmen nach dem Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeugs (Flug »MH17«) über der Ukraine im Juli 2014 verhängt. Sie richten sich gegen russische Staatsbanken, den Im- und Export von Rüstungsgütern sowie die Öl- und Gasindustrie. Der Beschluss der EU-Botschafter muss beim Treffen der EU-Außenminister am 12. ­Juli nochmals bestätigt werden, um in Kraft zu treten. (AFP/jW)