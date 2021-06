London unterstützt Berlin bei Sitz im UN-Rat

London. Großbritannien hat Deutschland Hilfe bei seinen Bemühungen um einen dauerhaften Sitz im UN-Sicherheitsrat versprochen. »Wir unterstützen einen neuen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für die Bundesrepublik Deutschland«, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Außenminister Dominic Raab und Heiko Maas (SPD). Beide Seiten erklärten zudem, in der Sicherheitspolitik enger zusammenarbeiten zu wollen. Großbritannien gehört neben den USA, China, Russland und Frankreich zu den ständigen Mitgliedern, die über ein Vetorecht verfügen. (dpa/jW)