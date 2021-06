Der Zukunft zugewandt

imago images/Kyodo News

Alles ist vorbereitet: Die Volksrepublik China feiert an diesem Donnerstag landesweit mit zahlreichen Veranstaltungen den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei. In der Hauptstadt Beijing wird Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Tiananmen-Platz eine Rede halten. Bereits am Montag waren die Feierlichkeiten mit der Show »Die große Reise« im Nationalstadion in Beijing eingeläutet worden. Rund 20.000 Zuschauer, darunter Xi und weitere Funktionäre aus Partei und Staat, verfolgten das aufwendig inszenierte Schauspiel. Die Aufführung zeigte, wie das chinesische Volk unter der Führung der KPCh in den vergangenen 100 Jahren Revolution, Aufbau und Reformen durchgeführt hat.

Der in westlichen Medien geäußerten Kritik an verschärften Sicherheitsmaßnahmen konnte Universitätsprofessor Zhang Yiwu gegenüber der Global Times vom Dienstag nichts abgewinnen: »Natürlich müssen wir die Sicherheitskontrollen verschärfen, damit diese Aktivitäten reibungslos ablaufen. Verstärken die USA nicht ihre Sicherheitskontrollen vor großen Veranstaltungen wie der Amtseinführung des Präsidenten?« (jW)